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Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон обвинил власти в этнических чистках в Газе

Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон обвинил власти в этнических чистках в Газе

Киев  •  УНН

 • 1633 просмотра

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Экс-министр обороны Израиля обвинил правительство в политике этнических чисток в Газе

Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон обвинил нынешнее руководство страны в проведении политики, что может быть расценено как этнические чистки в секторе Газа. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Моше Яалон заявил, что действия Израиля направлены на "очищение района Джабалия от арабов". Он также критиковал политику аннексии, подчеркивая, что это незаконное присоединение территорий.

Яалон, занимавший пост министра обороны в правительстве Биньямина Нетаньяху с 2013 по 2016 год, подал в отставку из-за разногласий с премьером, заявив о недоверии к его действиям.

Добавим

Официальный Израиль категорически отрицает обвинения в проведении этнических чисток в Газе, подчеркивая законность своих действий в регионе.

Саудовская Аравия отказалась от соглашения с США ради примирения с Израилем-Reuters30 нояб. 2024, 00:14 • 16210 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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izrailИзраиль
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху
sektor-hazaСектор Газа