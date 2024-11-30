Саудовская Аравия отказалась от соглашения с США ради примирения с Израилем-Reuters

ukenru
Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 47530 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 75789 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 101539 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 105042 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 102821 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 120882 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 130797 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 131624 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 133011 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
 • 122953 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 95307 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 55109 просмотра
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 90064 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 51007 просмотра
В США готовы снять санкции с рф ради мирного соглашения с Украиной - СМИ

В США готовы снять санкции с рф ради мирного соглашения с Украиной - СМИ

 • 20145 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 90064 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 95307 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 116286 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 128188 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 149460 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

20:15 • 12816 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 51007 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 55109 просмотра
Сталлоне провел День благодарения с Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго

Сталлоне провел День благодарения с Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго

 • 58045 просмотра
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

 • 103199 просмотра
Актуальное
Саудовская Аравия отказалась от соглашения с США ради примирения с Израилем-Reuters

Саудовская Аравия отказалась от соглашения с США ради примирения с Израилем-Reuters

Киев  •  УНН

 • 1434 просмотра

Read in English

Эр-Рияд отказался от амбициозного оборонного договора с США в обмен на нормализацию отношений с Израилем. Вместо этого Саудовская Аравия настаивает на более скромном соглашении о военном сотрудничестве.

Саудовская Аравия отказалась от амбициозного оборонного соглашения с Вашингтоном в обмен на нормализацию отношений с Израилем. Теперь Эр-Рияд настаивает на более скромном договоре о военном сотрудничестве. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Стремясь заключить крупномасштабный договор о взаимной безопасности в начале этого года, Эр-Рияд смягчил свою позицию в отношении признания палестинской государственности. Власти страны сообщили Вашингтону, что для нормализации отношений королевства Персидского залива будет достаточно публичной приверженности Израиля к решению о создании два государства к западу от реки Иордан.

По данным двух саудовских и трех западных источников, на фоне общественного гнева в Саудовской Аравии и на всем Ближнем Востоке из-за военных действий Израиля в Секторе Газа, наследный принц Мухаммед ибн Салман вновь поставил признание Израиля в зависимость от конкретных шагов по созданию палестинского государства.

По словам западных дипломатов, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху по-прежнему стремится к нормализации отношений с Саудовской Аравией, что даст ему более широкое признание в арабском мире.

Однако он сталкивается с сильной оппозицией по поводу любых уступок палестинцам после вторжения ХАМАС из Сектора Газа 7 октября 2023 года и понимает, что любой жест в сторону государственности приведет к расколу его правящей коалиции.

Ссылка

Поскольку оба лидера пока ограничены своими внутренними силовыми структурами, Эр-Рияд и Вашингтон надеются, что более скромный оборонительный пакт между государствами может быть заключен до того, как президент Джо Байден покинет Белый дом в январе следующего года.

По словам шести источников издания, полноценный американо-саудовский договор должен одобрить Сенат США большинством в две трети голосов, но этого не произойдет, если Эр-Рияд не признает Израиль. В сентябре ибн Салман заявил, что дипломатические отношения между Израилем и Саудовской Аравией могут быть установлены только после создания независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Израиль и "Хезболла" обвиняют друг друга в нарушении перемирия28 нояб. 2024, 14:21 • 13985 просмотров

Соглашение, которое сейчас обсуждается, предусматривает расширение совместных военных учений и тренировок для противодействия региональным угрозам, преимущественно со стороны Ирана. По словам источников, договор будет способствовать партнерству между американскими и саудовскими оборонными компаниями, с гарантиями предотвращения сотрудничества с Китаем.

Сделка будет способствовать инвестициям Саудовской Аравии в передовые технологии, особенно в защиту от беспилотников. США увеличат свое присутствие в Эр-Рияде за счет обучения, логистики и поддержки кибербезопасности, а также могут развернуть ракетный батальон Patriot для усиления противоракетной обороны и комплексного сдерживания.

В то же время, это не будет договор о взаимной обороне, обязывающий американские войска защищать крупнейшего в мире экспортера нефти в случае иностранного нападения.

Как на ситуацию действует победа Трампа

Зато ситуация осложняется приходом в Белый дом Дональда Трампа.

Хотя план избранного президента по урегулированию израильско-палестинского конфликта исключает любые положения о признании государственности или суверенитета палестинского государства, он является близким союзником саудовского наследного принца.

Палестинские и некоторые арабские чиновники опасаются, что Трамп и его зять Джаред Кушнер - архитектор "соглашения века" (соглашение об урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной. - ред.) и также близкий союзник кронпринца - могут в конце концов убедить его поддержать этот план.

По словам дипломатов, то, как принц согласует приоритеты Саудовской Аравии с этим меняющимся дипломатическим ландшафтом, будет иметь решающее значение, определяя как его лидерство, так и будущее мирного процесса.

Что препятствует сделке

Нынешняя администрация США не теряет надежды на заключение соглашения о гарантиях безопасности до того, как Байден уйдет с должности в январе, но на этом пути остается ряд препятствий. Один человек в Вашингтоне, знакомый с ходом переговоров, сказал, что есть основания для скептицизма относительно того, достаточно ли времени для заключения сделки.

По словам источника, американские чиновники осознают, что королевство все еще заинтересовано в формальном закреплении гарантий, которых оно добивалось, особенно для получения доступа к более современному вооружению, но не уверены, предпочитает ли оно сделать это за Байдена или подождать Трампа.

Мы продолжаем обсуждать и имеем много направлений на столе (с саудитами),

- сказал американский чиновник.

В Совете национальной безопасности Белого дома отказались от комментариев, когда их спросили об усилиях, направленных на достижение соглашения об американских гарантиях безопасности для Саудовской Аравии.

Офис Нетаньяху также отказался комментировать позицию Эр-Рияд в отношении палестинской государственности.

Оборонный договор, предоставляющий Саудовской Аравии военную защиту США в обмен на признание Израиля, изменил бы Ближний Восток, объединив двух давних врагов и связав Эр-Рияд с Вашингтоном в то время, когда Китай продвигает влияние в регионе.

Это позволило бы королевству укрепить свою безопасность и предотвратить угрозы со стороны Ирана и его союзников-хуситов, чтобы избежать повторения ударов по их нефтяным объектам в 2019 году, в которых Эр-Рияд и Вашингтон обвинили Тегеран. Иран отрицает какую-либо свою роль.

Индия и Саудовская Аравия стали крупнейшими покупателями мазута и газойля рф в октябре11 нояб. 2024, 22:34 • 19207 просмотров

Высокопоставленный саудовский чиновник заявил, что договор готов на 95%, но Эр-Рияд решил обсудить альтернативное соглашение, ведь это невозможно без нормализации отношений с Израилем.

Два источника агентства отметили, что в зависимости от формата, урезанное соглашение о сотрудничестве может быть одобрено без прохождения через Конгресс до того, как Байден уйдет с должности.

В переговорах по заключению договора о взаимной обороне были и другие камни преткновения. Например, не было прогресса в переговорах о гражданском ядерном сотрудничестве, поскольку Саудовская Аравия отказалась подписать так называемое "Соглашение 123" с США, которое лишило бы Эр-Рияд права на ядерное обогащение, сообщили шесть источников.

Возражения Саудовской Аравии по поводу статей, связанных с правами человека, оказались еще одной сферой разногласий, сообщил Reuters один саудовский источник, близкий к переговорам.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
izrailИзраиль
mokhammed-bin-salmanМохаммед бин Салман
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-soedinennikh-shtatov-amerikiСовет национальной безопасности Соединенных Штатов Америки
belii-domБелый дом
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
donald-trampДональд Трамп
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху
dzho-baidenДжо Байден
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
iranИран