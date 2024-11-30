Саудовская Аравия отказалась от соглашения с США ради примирения с Израилем-Reuters

Саудовская Аравия отказалась от амбициозного оборонного соглашения с Вашингтоном в обмен на нормализацию отношений с Израилем. Теперь Эр-Рияд настаивает на более скромном договоре о военном сотрудничестве. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Стремясь заключить крупномасштабный договор о взаимной безопасности в начале этого года, Эр-Рияд смягчил свою позицию в отношении признания палестинской государственности. Власти страны сообщили Вашингтону, что для нормализации отношений королевства Персидского залива будет достаточно публичной приверженности Израиля к решению о создании два государства к западу от реки Иордан.

По данным двух саудовских и трех западных источников, на фоне общественного гнева в Саудовской Аравии и на всем Ближнем Востоке из-за военных действий Израиля в Секторе Газа, наследный принц Мухаммед ибн Салман вновь поставил признание Израиля в зависимость от конкретных шагов по созданию палестинского государства.

По словам западных дипломатов, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху по-прежнему стремится к нормализации отношений с Саудовской Аравией, что даст ему более широкое признание в арабском мире.

Однако он сталкивается с сильной оппозицией по поводу любых уступок палестинцам после вторжения ХАМАС из Сектора Газа 7 октября 2023 года и понимает, что любой жест в сторону государственности приведет к расколу его правящей коалиции.

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Поскольку оба лидера пока ограничены своими внутренними силовыми структурами, Эр-Рияд и Вашингтон надеются, что более скромный оборонительный пакт между государствами может быть заключен до того, как президент Джо Байден покинет Белый дом в январе следующего года.

По словам шести источников издания, полноценный американо-саудовский договор должен одобрить Сенат США большинством в две трети голосов, но этого не произойдет, если Эр-Рияд не признает Израиль. В сентябре ибн Салман заявил, что дипломатические отношения между Израилем и Саудовской Аравией могут быть установлены только после создания независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

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Соглашение, которое сейчас обсуждается, предусматривает расширение совместных военных учений и тренировок для противодействия региональным угрозам, преимущественно со стороны Ирана. По словам источников, договор будет способствовать партнерству между американскими и саудовскими оборонными компаниями, с гарантиями предотвращения сотрудничества с Китаем.

Сделка будет способствовать инвестициям Саудовской Аравии в передовые технологии, особенно в защиту от беспилотников. США увеличат свое присутствие в Эр-Рияде за счет обучения, логистики и поддержки кибербезопасности, а также могут развернуть ракетный батальон Patriot для усиления противоракетной обороны и комплексного сдерживания.

В то же время, это не будет договор о взаимной обороне, обязывающий американские войска защищать крупнейшего в мире экспортера нефти в случае иностранного нападения.

Как на ситуацию действует победа Трампа



Зато ситуация осложняется приходом в Белый дом Дональда Трампа.

Хотя план избранного президента по урегулированию израильско-палестинского конфликта исключает любые положения о признании государственности или суверенитета палестинского государства, он является близким союзником саудовского наследного принца.

Палестинские и некоторые арабские чиновники опасаются, что Трамп и его зять Джаред Кушнер - архитектор "соглашения века" (соглашение об урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной. - ред.) и также близкий союзник кронпринца - могут в конце концов убедить его поддержать этот план.

По словам дипломатов, то, как принц согласует приоритеты Саудовской Аравии с этим меняющимся дипломатическим ландшафтом, будет иметь решающее значение, определяя как его лидерство, так и будущее мирного процесса.

Что препятствует сделке



Нынешняя администрация США не теряет надежды на заключение соглашения о гарантиях безопасности до того, как Байден уйдет с должности в январе, но на этом пути остается ряд препятствий. Один человек в Вашингтоне, знакомый с ходом переговоров, сказал, что есть основания для скептицизма относительно того, достаточно ли времени для заключения сделки.

По словам источника, американские чиновники осознают, что королевство все еще заинтересовано в формальном закреплении гарантий, которых оно добивалось, особенно для получения доступа к более современному вооружению, но не уверены, предпочитает ли оно сделать это за Байдена или подождать Трампа.

Мы продолжаем обсуждать и имеем много направлений на столе (с саудитами), - сказал американский чиновник.

В Совете национальной безопасности Белого дома отказались от комментариев, когда их спросили об усилиях, направленных на достижение соглашения об американских гарантиях безопасности для Саудовской Аравии.

Офис Нетаньяху также отказался комментировать позицию Эр-Рияд в отношении палестинской государственности.

Оборонный договор, предоставляющий Саудовской Аравии военную защиту США в обмен на признание Израиля, изменил бы Ближний Восток, объединив двух давних врагов и связав Эр-Рияд с Вашингтоном в то время, когда Китай продвигает влияние в регионе.

Это позволило бы королевству укрепить свою безопасность и предотвратить угрозы со стороны Ирана и его союзников-хуситов, чтобы избежать повторения ударов по их нефтяным объектам в 2019 году, в которых Эр-Рияд и Вашингтон обвинили Тегеран. Иран отрицает какую-либо свою роль.

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Высокопоставленный саудовский чиновник заявил, что договор готов на 95%, но Эр-Рияд решил обсудить альтернативное соглашение, ведь это невозможно без нормализации отношений с Израилем.

Два источника агентства отметили, что в зависимости от формата, урезанное соглашение о сотрудничестве может быть одобрено без прохождения через Конгресс до того, как Байден уйдет с должности.

В переговорах по заключению договора о взаимной обороне были и другие камни преткновения. Например, не было прогресса в переговорах о гражданском ядерном сотрудничестве, поскольку Саудовская Аравия отказалась подписать так называемое "Соглашение 123" с США, которое лишило бы Эр-Рияд права на ядерное обогащение, сообщили шесть источников.

Возражения Саудовской Аравии по поводу статей, связанных с правами человека, оказались еще одной сферой разногласий, сообщил Reuters один саудовский источник, близкий к переговорам.