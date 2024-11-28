Израиль и "Хезболла" обвиняют друг друга в нарушении перемирия
Киев • УНН
Через день после начала перемирия между Израилем и "Хезболлой" стороны обменялись обвинениями в его нарушении. Израильский танковый огонь поразил шесть районов пограничной полосы Ливана, есть раненые.
Ізраїль і "Хезболла" обмінялися звинуваченнями в порушені режиму припинення вогню в четвер, за день після початку дії перемир'я. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.
Детали
Израильские военные заявили, что перемирие, заключенное при посредничестве США и Франции, было нарушено после того, как в несколько районов в южной зоне страны прибыли, по их словам, неизвестные, некоторые на автомобилях.
Представитель Хезболлы Хасан Фадлалла также обвинил Израиль в нарушении соглашения.
"Израильский враг атакует тех, кто возвращается в приграничные деревни", - сказал Фадлалла журналистам. И добавил, что "сегодня Израиль нарушает соглашение, даже в такой форме".
Израильский танковый огонь в четверг утром обрушился на шесть районов пограничной полосы, поразив Маркабу, Ваззани и Кфарчубу, Хиям, Тайбе и сельскохозяйственные равнины вокруг Марджаюна, сообщили государственные СМИ и ливанские источники в органах безопасности.
Все эти районы расположены в пределах двух километров от" Голубой линии", демаркирующей границу между Иоанном и Израилем. Один из источников в Службе безопасности сообщил, что в Маркабе были ранены два человека.
Напомним
26 ноября было официально объявлено о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и боевиками "Хезболла".