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Израиль и "Хезболла" обвиняют друг друга в нарушении перемирия

Израиль и "Хезболла" обвиняют друг друга в нарушении перемирия

Киев  •  УНН

 • 3392 просмотра

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Через день после начала перемирия между Израилем и "Хезболлой" стороны обменялись обвинениями в его нарушении. Израильский танковый огонь поразил шесть районов пограничной полосы Ливана, есть раненые.

 Ізраїль і "Хезболла" обмінялися звинуваченнями в порушені режиму припинення вогню в четвер, за день після початку дії перемир'я. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.

Детали

Израильские военные заявили, что перемирие, заключенное при посредничестве США и Франции, было нарушено после того, как в несколько районов в южной зоне страны прибыли, по их словам, неизвестные, некоторые на автомобилях.

Представитель Хезболлы Хасан Фадлалла  также обвинил Израиль в нарушении соглашения.

"Израильский враг атакует тех, кто возвращается в приграничные деревни", - сказал Фадлалла журналистам. И добавил, что "сегодня Израиль нарушает соглашение, даже в такой форме".

Израильский танковый огонь в четверг утром обрушился на шесть районов пограничной полосы, поразив Маркабу, Ваззани и Кфарчубу, Хиям, Тайбе и сельскохозяйственные равнины вокруг Марджаюна, сообщили государственные СМИ и ливанские источники в органах безопасности.

Все эти районы расположены в пределах двух километров  от" Голубой линии", демаркирующей границу между Иоанном и Израилем. Один из источников в Службе безопасности сообщил, что в Маркабе были ранены два человека.

Напомним 

26 ноября было официально объявлено о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и боевиками "Хезболла".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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