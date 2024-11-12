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Индия и Саудовская Аравия стали крупнейшими покупателями мазута и газойля рф в октябре

Киев  •  УНН

22:34 • 2638 просмотра

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В октябре Индия и Саудовская Аравия стали главными импортерами российского мазута и газойля. Общий экспорт составил 4,15 млн тонн, при этом поставки в Индию выросли на 56%, а в Саудовскую Аравию снизились на 9%.

Индия и Саудовская Аравия были основными направлениями для российского морского экспорта мазута и вакуумного газойля (VGO) в октябре. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что общий объем экспорта мазута и VGO из российских портов в прошлом месяце снизился на 3% по сравнению с сентябрем и составил около 4,15 миллиона тонн, по подсчетам Reuters на основе данных LSEG.

С начала полного эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты в феврале 2023 года Азия стала главным рынком сбыта для российских поставок мазута и VGO.

Прямые поставки мазута и VGO из российских портов в Саудовскую Аравию в октябре сократились на 9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 0,65 миллиона тонн из-за снижения спроса после завершения летней жары.

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Экспорт мазута и VGO из россии в Индию вырос на 56%, до 0,51 миллиона тонн, тогда как поставки темных нефтепродуктов в Китай сократились на 35%, до 0,47 миллиона тонн. Китай и Индия используют прямогонный мазут и VGO как более дешевую альтернативу уральской нефти для своих нефтеперерабатывающих мощностей.

В то же время Китай планирует реформу налогов, которая может повысить расходы на импорт мазута, что потенциально снизит спрос. Это создаст дополнительное давление на независимые китайские НПЗ, которые обычно используют мазут как альтернативу сырью для переработки.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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