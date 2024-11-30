Трамп хочет заключить мирное соглашение по Сектору Газа еще до инаугурации

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Сенатор Грэм после визита в Израиль сообщил о намерениях Трампа достичь соглашения по освобождению заложников в Секторе Газа к 2025 году. Он также обсудил возможности нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пытается увидеть соглашение об освобождении заложников в Секторе Газа еще до возвращения в Белый дом в январе 2025 года.  об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на этой неделе сенатор посетил Израиль и встретился с высшими должностными лицами, в частности с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху.

По итогам визита Крем отметил, что Трамп хочет увидеть соглашение об освобождении заложников в Секторе Газа еще до того, как снова займет Белый дом.

Я хочу, чтобы люди в Израиле и регионе знали, что Трамп полон решимости освободить заложников и поддержать прекращение огня, которое включает в себя соглашение об освобождении заложников. Он сосредоточен на вопросе заложников и хочет, чтобы убийства прекратились и боевые действия закончились,

- сказал сенатор.

Он также надеется, что президент Трамп и администрация Джо Байдена будут работать вместе во время переходного периода, "чтобы освободить заложников и добиться прекращения огня".

Кроме того, Грэм отреагировал на заявление ультраправого министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о том, что победа Трампа на выборах позволяет поощрить то, что он называет "добровольной эмиграцией" палестинцев из Газы, чтобы половина из 2,2 миллиона жителей Сектора уехала в течение двух лет.

Я думаю, что он (Смотрич. - ред.) должен поговорить с Трампом и услышать, чего он хочет. Если бы вы не говорили с ним, я бы не стал приписывать ему эти слова,

- отметил сенатор.

По данным издания, во время своего недавнего визита на Ближний Восток, Грэм также встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Во время диалога сенатор затронул тему нормализации отношений с Израилем, которая, по его словам, должна вмещать "палестинский компонент".

Лучший страховой полис против ХАМАСа-это не израильская повторная оккупация Газы, а реформы в палестинском обществе. Единственные, кто может это сделать, - это арабские страны,

- отметил Грэм.

ООН: Израиль заблокировал гуманитарную помощь для больницы в Секторе Газа20 нояб. 2024, 04:50 • 17629 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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