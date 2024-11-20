ООН: Израиль заблокировал гуманитарную помощь для больницы в Секторе Газа

Израиль заблокировал доставку гуманитарной помощи в больницу на севере Сектора Газа, выгрузив грузы с едой, которые должны были поступить в медицинские учреждения. Об этом сообщает Al Jazeera, передает УНН.

Детали

Генеральный секретарь ООН Стефана Дюжаррика заявил, что израильские военные помешали проведению 31 гуманитарной миссии в регионе, что существенно усложнило доставку жизненно важной помощи.

Эти действия стали частью более широких проблем с доставкой гуманитарной помощи на севере Сектора Газа, где ситуация с продуктами, медикаментами и другими необходимыми ресурсами остается чрезвычайно сложной.

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