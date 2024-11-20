ООН: Израиль заблокировал гуманитарную помощь для больницы в Секторе Газа
Киев • УНН
Израильские военные не допустили доставку продовольствия в больницу на севере Сектора Газа. По словам генсека ООН, заблокирована 31 гуманитарная миссия в регионе.
Израиль заблокировал доставку гуманитарной помощи в больницу на севере Сектора Газа, выгрузив грузы с едой, которые должны были поступить в медицинские учреждения. Об этом сообщает Al Jazeera, передает УНН.
Детали
Генеральный секретарь ООН Стефана Дюжаррика заявил, что израильские военные помешали проведению 31 гуманитарной миссии в регионе, что существенно усложнило доставку жизненно важной помощи.
Эти действия стали частью более широких проблем с доставкой гуманитарной помощи на севере Сектора Газа, где ситуация с продуктами, медикаментами и другими необходимыми ресурсами остается чрезвычайно сложной.
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