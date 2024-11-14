Израиль атаковал тайные маршруты поставок оружия между Сирией и Ливаном

Израиль нанес удар по контрабандным маршрутам между Сирией и Ливаном. Об этом сообщает ЦАХАЛ, передает УНН.

Детали

Сегодня Армия обороны Израиля при поддержке своих разведывательных служб нанесла воздушный удар по маршрутам контрабанды между Сирией и Ливаном, которые используются для поставки оружия террористической организации «Хезболла». Эти контрабандные пути, проходящие от сирийской границы до Ливана, были определены как ключевой канал для передачи вооружения, предназначенного для террористических атак против израильских военных и гражданских.

За последние месяцы Израиль активно наносит удары по логистической сети, через которую оружие поступает из Ирана через Сирию в «Хезболлу». Удары направлены на снижение способности подразделения 4400, которое отвечает за контрабанду оружия.

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