ЦАХАЛ уничтожил более 50 террористических объектов в Газе и Ливане
Киев • УНН
Израильские военные провели масштабную операцию против террористических целей в Газе и Ливане. Уничтожены военные объекты, склады оружия и пусковые установки, ликвидированы десятки террористов.
Израильские военные продолжает операции в Газе и Ливане, уничтожено более 50 террористических объектов. Об этом сообщает ЦАХАЛ, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки ЦАХАЛ уничтожили более 50 террористических целей, в том числе военные объекты, склады оружия и пусковые установки, принадлежащие группировкам, которые ведут агрессивные действия против Израиля.
Особое внимание уделяется районам Джабалии и Рафаха в секторе Газа, где ЦАХАЛ ликвидировал десятки террористов и обнаружил склады оружия, которые были уничтожены. В то же время, на юго-западе Ливана, израильские войска продолжают поиск и уничтожение террористических элементов, демонтаж инфраструктуры и уничтожение вражеских складов.
ЦАХАЛ ликвидировал руководителя разведки «Хезболлы» в Сирии5 ноября 2024, 04:35 • 30381 просмотр