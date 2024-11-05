ЦАХАЛ ликвидировал руководителя разведки «Хезболлы» в Сирии

Израильская армия провела операцию, в ходе которой с воздуха поразила объекты, относящиеся к штаб-квартире разведки «Хезболлы» в Сирии. Ликвидирован глава разведывательного подразделения группировки Махмуд Мохаммед Шахин. Об этом сообщает Армия обороны Израиля, пишет УНН.

Детали

Как отмечают военные, атака была нанесена по центральному разведывательному органу «Хезболлы», отвечающему за оценку разведывательной информации, руководство разведывательной деятельностью, а также, по возможности, сбор и выявление разведывательной информации.

В ЦАХАЛ отметили, что штаб-квартира разведки «Хезболлы» имеет филиал в Сирии, в структуру которого входят независимая сеть сбора, координации и оценки разведывательных данных. Непосредственным руководителем главы разведки группировки является Хасан Али аз-Заими, который был ликвидирован во время недавней операции в районе Дахие в Бейруте.

ЦАХАЛ уничтожил инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана

По информации военных, во время последнего удара также был ликвидирован руководитель разведывательного подразделения «Хезболлы» в Сирии Махмуд Мохаммед Шахин.

Он занимал в группировке различные должности. В 2007 году в штаб-квартире разведки «Хезболлы» он возглавил сирийский филиал, за эти годы приобрел опыт и установил тесные рабочие связи с сирийским режимом и чиновниками, связанными с Ираном. На этой должности руководил разработкой и развертыванием средств разведки и противовоздушной обороны в координации с различными частями иранской оси.

Шахин был важной фигурой в региональном сотрудничестве, и его ликвидация означает дальнейшую деградацию разведывательных возможностей «Хезболлы»,

Израильские военные также заявили, что в течение последних недель ЦАХАЛ существенно ухудшил работу разведывательного штаба группировки. Были уничтожены средства военной разведки в Ливане и нанесен ущерб возможностям организации собирать разведывательную информацию.

Удары по объектам военной разведки «Хезболлы» в Сирии ещё больше способствуют операциям в Ливане, подрывая разведывательные возможности террористической организации. При поддержке сирийского режима «Хезболла» ставит под угрозу безопасность сирийского гражданского населения, создавая штаб-квартиры и разворачивая силы в гражданских районах по всей стране,