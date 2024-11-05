ЦАХАЛ ликвидировал руководителя разведки «Хезболлы» в Сирии

ukenru
Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
14:02 • 83698 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
12:50 • 103745 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
11:31 • 105510 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
10:00 • 105790 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Эксклюзив
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
09:04 • 120269 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
3 ноября 2024, 13:52 • 111992 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 140053 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 151785 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 150208 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 164346 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Укрнафта" пробурила самую глубокую за 8 лет скважину

"Укрнафта" пробурила самую глубокую за 8 лет скважину

18:47 • 31016 просмотра
Зеленский рассказал о результатах трехмесячной операции ВСУ на Курщине

Зеленский рассказал о результатах трехмесячной операции ВСУ на Курщине

18:53 • 27825 просмотра
Американский морпех-доброволец ВСУ погиб при попытке прорыва российской границы

Американский морпех-доброволец ВСУ погиб при попытке прорыва российской границы

18:54 • 22113 просмотра
Зеленский и Бербок в Киеве обсудили пути давления на рф

Зеленский и Бербок в Киеве обсудили пути давления на рф

19:05 • 33496 просмотра
Оккупанты в Донецкой области используют гражданские фуры для перемещений оружия - партизаны

Оккупанты в Донецкой области используют гражданские фуры для перемещений оружия - партизаны

19:22 • 17799 просмотра
публикации
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

13:45 • 109617 просмотра
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
Эксклюзив

09:04 • 120267 просмотра
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

1 ноября 2024, 18:14 • 157910 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

1 ноября 2024, 16:25 • 156196 просмотра
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 231685 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 107558 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 114557 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 135228 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 140550 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 119625 просмотра
Актуальное
ЦАХАЛ ликвидировал руководителя разведки «Хезболлы» в Сирии

ЦАХАЛ ликвидировал руководителя разведки «Хезболлы» в Сирии

Киев  •  УНН

04:35 • 898 просмотра

Read in English

ЦАХАЛ провел успешную воздушную операцию против штаб-квартиры разведки «Хезболлы» в Сирии. Ликвидирован руководитель разведывательного подразделения Махмуд Мохаммед Шахин, который координировал деятельность с сирийским режимом и Ираном.

Израильская армия провела операцию, в ходе которой с воздуха поразила объекты, относящиеся к штаб-квартире разведки «Хезболлы» в Сирии. Ликвидирован глава разведывательного подразделения группировки Махмуд Мохаммед Шахин.  Об этом сообщает Армия обороны Израиля, пишет УНН.

Детали

Как отмечают военные, атака была нанесена по центральному разведывательному органу «Хезболлы», отвечающему за оценку разведывательной информации, руководство разведывательной деятельностью, а также, по возможности, сбор и выявление разведывательной информации.

В ЦАХАЛ отметили, что штаб-квартира разведки «Хезболлы» имеет филиал в Сирии, в структуру которого входят независимая сеть сбора, координации и оценки разведывательных данных. Непосредственным руководителем главы разведки группировки является Хасан Али аз-Заими, который был ликвидирован во время недавней операции в районе Дахие в Бейруте.

ЦАХАЛ уничтожил инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана29 октября 2024, 01:23 • 20130 просмотров

По информации военных, во время последнего удара также был ликвидирован руководитель разведывательного подразделения «Хезболлы» в Сирии Махмуд Мохаммед Шахин.

Он занимал в группировке различные должности. В 2007 году в штаб-квартире разведки «Хезболлы» он возглавил сирийский филиал, за эти годы приобрел опыт и установил тесные рабочие связи с сирийским режимом и чиновниками, связанными с Ираном. На этой должности руководил разработкой и развертыванием средств разведки и противовоздушной обороны в координации с различными частями иранской оси.

Шахин был важной фигурой в региональном сотрудничестве, и его ликвидация означает дальнейшую деградацию разведывательных возможностей «Хезболлы»,

- говорится в сообщении.

Израильские военные также заявили, что в течение последних недель ЦАХАЛ существенно ухудшил работу разведывательного штаба группировки. Были уничтожены средства военной разведки в Ливане и нанесен ущерб возможностям организации собирать разведывательную информацию.

Удары по объектам военной разведки «Хезболлы» в Сирии ещё больше способствуют операциям в Ливане, подрывая разведывательные возможности террористической организации. При поддержке сирийского режима «Хезболла» ставит под угрозу безопасность сирийского гражданского населения, создавая штаб-квартиры и разворачивая силы в гражданских районах по всей стране,

- отметили в Армии обороны Израиля.

Израиль утверждает, что провел наземную операцию в Сирии, захватив сирийского гражданина3 ноября 2024, 23:01 • 20544 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
izrailИзраиль
livanЛиван
siriyaСирия