Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Британия приостановила соглашение о передаче островов Чагос Маврикию

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Лондон приостановил соглашение о суверенитете архипелага Чагос после критики со стороны Дональда Трампа. Реализация договоренностей отложена на неопределенный срок.

Британия приостановила соглашение о передаче островов Чагос Маврикию

Великобритания приостановила продвижение соглашения о передаче суверенитета над архипелагом Чагос Маврикию после того, как президент США Дональд Трамп выступил против этой договоренности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

В британском правительстве подтвердили, что законопроект, необходимый для реализации соглашения, не успеют принять до завершения текущей парламентской сессии.

Что предусматривало соглашение

Политическая договоренность между Лондоном и Порт-Луи была объявлена 3 октября 2024 года. Она предусматривала, что Великобритания признает суверенитет Маврикия над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия. При этом предполагалось сохранение работы совместной британско-американской военной базы на Диего-Гарсия на основе долгосрочной аренды.

Почему вопрос Чагоса чувствителен

Вопрос архипелага Чагос остается предметом международных споров много лет. В 2019 году Международный суд ООН пришел к выводу, что процесс деколонизации Маврикия не был законно завершен после отделения архипелага, а Генеральная Ассамблея ООН призвала Великобританию завершить свое управление этими территориями. Именно эти международно-правовые решения были одним из аргументов в пользу заключения соглашения.

Почему соглашение приостановили

По данным AP и Reuters, решающим фактором стало изменение позиции Вашингтона. Если раньше Трамп сигнализировал о поддержке договоренности, то впоследствии назвал ее ошибочной. В Лондоне подчеркнули, что с самого начала были готовы двигаться дальше только при условии поддержки США, учитывая стратегическое значение базы на Диего-Гарсия для британской и американской безопасности.

Чего ждать в перспективе

По состоянию на апрель 2026 года соглашение не отменено окончательно, но его реализация фактически заморожена на неопределенное время. В британском правительстве заявляют, что продолжают контакты с США и Маврикием и все еще считают эту договоренность лучшим путем для обеспечения долгосрочного будущего базы. В то же время AP отмечает, что возвращение законопроекта в парламент в ближайшее время не ожидается.

Напомним

В январе 2026 года лидер США Дональд Трамп раскритиковал решение Великобритании передать острова Чагос Маврикию, назвав это "большой глупостью". Он связал это с амбициями по Гренландии и призвал Данию "поступить правильно".

Александра Василенко

