Трамп розкритикував рішення Британії щодо Чагосу і зв'язав це з амбіціями щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп розкритикував "велику дурість" рішення Великої Британії передати острови Чагос Маврикію і зв'язав це з амбіціями щодо Гренландії, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

У Truth Social президент США Трамп розкритикував нещодавній крок Великої Британії щодо передачі контролю над стратегічно важливими островами Чагос Маврикію.

Велика Британія підтвердила своє рішення у травні минулого року повернути острови африканській країні, зберігаючи при цьому контроль над американо-британською військовою базою Дієго-Гарсія.

У той час Трамп розкритикував цей крок, який передає контроль над територією навколо ключового військового місця США близькому торговому партнеру Китаю.

"Немає сумнівів, що Китай і росія помітили цей акт повної слабкості", - написав Трамп у Truth Social, додавши, що Велика Британія "віддає" острів "без будь-якої причини".

Він додав, що рішення Великої Британії було "актом великої дурості та ще однією з дуже довгої низки причин національної безпеки, чому Гренландію потрібно придбати. Данія та її європейські союзники повинні зробити правильно".

Доповнення

Велика Британія контролювала регіон з 1814 року, а в 1965 році вона відокремила острови Чагос від Маврикію, перш ніж ця колишня колонія стала незалежною. Лондон зберіг контроль над архіпелагом і перейменував його на Британську територію в Індійському океані.

Потім він виселив майже 2000 жителів на Маврикій і Сейшельські острови, щоб звільнити місце для авіабази Дієго-Гарсія. Секретна база, як зазначає CNN, важлива для інтересів Вашингтона, надаючи йому значну військову присутність в Індійському океані.