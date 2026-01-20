Трамп розкритикував рішення Британії щодо Чагосу і зв'язав це з амбіціями щодо Гренландії

$43.180.08
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 2314 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 7058 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 7890 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 28820 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 59620 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 48632 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 48405 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 41491 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 54871 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом20 січня, 00:14 • 29553 перегляди
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію20 січня, 03:37 • 12206 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза05:10 • 25425 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23 • 26142 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 11503 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 11562 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 54884 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 62110 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 59286 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 75213 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Олег Кіпер
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Запоріжжя
Одеська область
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 27049 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 42428 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 35862 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 40548 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 52419 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Трамп розкритикував рішення Британії щодо Чагосу і зв'язав це з амбіціями щодо Гренландії

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Дональд Трамп розкритикував рішення Великої Британії передати острови Чагос Маврикію, назвавши це "великою дурістю". Він пов'язав це з амбіціями щодо Гренландії та закликав Данію "зробити правильно".

Трамп розкритикував рішення Британії щодо Чагосу і зв'язав це з амбіціями щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп розкритикував "велику дурість" рішення Великої Британії передати острови Чагос Маврикію і зв'язав це з амбіціями щодо Гренландії, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

У Truth Social президент США Трамп розкритикував нещодавній крок Великої Британії щодо передачі контролю над стратегічно важливими островами Чагос Маврикію.

Велика Британія підтвердила своє рішення у травні минулого року повернути острови африканській країні, зберігаючи при цьому контроль над американо-британською військовою базою Дієго-Гарсія.

У той час Трамп розкритикував цей крок, який передає контроль над територією навколо ключового військового місця США близькому торговому партнеру Китаю.

"Немає сумнівів, що Китай і росія помітили цей акт повної слабкості", - написав Трамп у Truth Social, додавши, що Велика Британія "віддає" острів "без будь-якої причини".

Він додав, що рішення Великої Британії було "актом великої дурості та ще однією з дуже довгої низки причин національної безпеки, чому Гренландію потрібно придбати. Данія та її європейські союзники повинні зробити правильно".

Доповнення

Велика Британія контролювала регіон з 1814 року, а в 1965 році вона відокремила острови Чагос від Маврикію, перш ніж ця колишня колонія стала незалежною. Лондон зберіг контроль над архіпелагом і перейменував його на Британську територію в Індійському океані.

Потім він виселив майже 2000 жителів на Маврикій і Сейшельські острови, щоб звільнити місце для авіабази Дієго-Гарсія. Секретна база, як зазначає CNN, важлива для інтересів Вашингтона, надаючи йому значну військову присутність в Індійському океані.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Соціальна мережа
Truth Social
Ґренландія
Сейшельські Острови
Дональд Трамп
Данія
Велика Британія
Китай