09:39 • 1410 просмотра
РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 3088 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 7682 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 8516 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 29216 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 60060 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 48884 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 48583 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 41632 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 55246 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Трамп раскритиковал решение Британии по Чагосу и связал это с амбициями по Гренландии

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Дональд Трамп раскритиковал решение Великобритании передать острова Чагос Маврикию, назвав это "большой глупостью". Он связал это с амбициями по Гренландии и призвал Данию "поступить правильно".

Трамп раскритиковал решение Британии по Чагосу и связал это с амбициями по Гренландии

Президент США Дональд Трамп раскритиковал "большую глупость" решения Великобритании передать острова Чагос Маврикию и связал это с амбициями по Гренландии, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

В Truth Social президент США Трамп раскритиковал недавний шаг Великобритании по передаче контроля над стратегически важными островами Чагос Маврикию.

Великобритания подтвердила свое решение в мае прошлого года вернуть острова африканской стране, сохраняя при этом контроль над американо-британской военной базой Диего-Гарсия.

В то время Трамп раскритиковал этот шаг, который передает контроль над территорией вокруг ключевого военного места США близкому торговому партнеру Китая.

"Нет сомнений, что Китай и Россия заметили этот акт полной слабости", - написал Трамп в Truth Social, добавив, что Великобритания "отдает" остров "без какой-либо причины".

Он добавил, что решение Великобритании было "актом большой глупости и еще одной из очень длинного ряда причин национальной безопасности, почему Гренландию нужно приобрести. Дания и ее европейские союзники должны поступить правильно".

Дополнение

Великобритания контролировала регион с 1814 года, а в 1965 году она отделила острова Чагос от Маврикия, прежде чем эта бывшая колония стала независимой. Лондон сохранил контроль над архипелагом и переименовал его в Британскую территорию в Индийском океане.

Затем он выселил почти 2000 жителей на Маврикий и Сейшельские острова, чтобы освободить место для авиабазы Диего-Гарсия. Секретная база, как отмечает CNN, важна для интересов Вашингтона, предоставляя ему значительное военное присутствие в Индийском океане.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Социальная сеть
Truth Social
Гренландия
Сейшельские острова
Дональд Трамп
Дания
Великобритания
Китай