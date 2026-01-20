Трамп раскритиковал решение Британии по Чагосу и связал это с амбициями по Гренландии

Президент США Дональд Трамп раскритиковал "большую глупость" решения Великобритании передать острова Чагос Маврикию и связал это с амбициями по Гренландии, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

В Truth Social президент США Трамп раскритиковал недавний шаг Великобритании по передаче контроля над стратегически важными островами Чагос Маврикию.

Великобритания подтвердила свое решение в мае прошлого года вернуть острова африканской стране, сохраняя при этом контроль над американо-британской военной базой Диего-Гарсия.

В то время Трамп раскритиковал этот шаг, который передает контроль над территорией вокруг ключевого военного места США близкому торговому партнеру Китая.

"Нет сомнений, что Китай и Россия заметили этот акт полной слабости", - написал Трамп в Truth Social, добавив, что Великобритания "отдает" остров "без какой-либо причины".

Он добавил, что решение Великобритании было "актом большой глупости и еще одной из очень длинного ряда причин национальной безопасности, почему Гренландию нужно приобрести. Дания и ее европейские союзники должны поступить правильно".

Дополнение

Великобритания контролировала регион с 1814 года, а в 1965 году она отделила острова Чагос от Маврикия, прежде чем эта бывшая колония стала независимой. Лондон сохранил контроль над архипелагом и переименовал его в Британскую территорию в Индийском океане.

Затем он выселил почти 2000 жителей на Маврикий и Сейшельские острова, чтобы освободить место для авиабазы Диего-Гарсия. Секретная база, как отмечает CNN, важна для интересов Вашингтона, предоставляя ему значительное военное присутствие в Индийском океане.