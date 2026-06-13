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Директор Нацразведки США Гэббард заявила об американских «биолабораториях» по всему миру, в частности в Украине

Киев • УНН

 • 940 просмотра

Разведка США подтвердила финансирование более 120 биолабораторий в 30 странах. Объекты в Украине «исследуют патогены и находятся под угрозой атак».

Директор Нацразведки США Гэббард заявила об американских «биолабораториях» по всему миру, в частности в Украине

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства, свидетельствующие о «долгосрочном» финансировании правительством США более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах. В этих лабораториях якобы проводят исследования биологических патогенов, некоторые из которых опасны, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в число этих биологических лабораторий входят лаборатории в Украине, которые могут оказаться под угрозой из-за продолжающейся российско-украинской войны

Ранее разведывательное сообщество предупреждало, что биологическая лаборатория, финансируемая США в Украине, вероятно, хранит опасные патогены и остается уязвимой для угроз со стороны россии — таких как атаки, захват или повреждение

— говорится в сообщении.

Указывается, что многие из этих биолабораторий, финансируемых правительством США, сейчас занимаются или ранее занимались исследованиями с использованием опасных и высококонтагиозных патогенов.

«Несмотря на очевидную опасность катастрофического глобального воздействия, которое могут иметь исследования опасных патогенов в биолабораториях, политики, так называемые медицинские работники ... и организации в команде национальной безопасности администрации Байдена лгали американскому народу о существовании биолабораторий, финансируемых и поддерживаемых США, и угрожали тем, кто пытался разоблачить правду», — резюмировала Габбард.

Напомним

В марте российские пропагандистские ресурсы распространили вымышленную историю о «насильственных медицинских экспериментах над детьми» в оккупированном Лисичанске. По данным ЦПД, эти публикации пропагандистов, как и все предыдущие о «биологических лабораториях» и «бесчеловечных пытках в медучреждениях», являются полностью вымышленными и не содержат никаких намеков на наличие доказательств.

Госдеп США опубликовал отчет о российской дезинформации о "биолабораториях" в Украине15.03.23, 08:49 • 601514 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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