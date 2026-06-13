Директор Нацразведки США Гэббард заявила об американских «биолабораториях» по всему миру, в частности в Украине
Киев • УНН
Разведка США подтвердила финансирование более 120 биолабораторий в 30 странах. Объекты в Украине «исследуют патогены и находятся под угрозой атак».
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства, свидетельствующие о «долгосрочном» финансировании правительством США более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах. В этих лабораториях якобы проводят исследования биологических патогенов, некоторые из которых опасны, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что в число этих биологических лабораторий входят лаборатории в Украине, которые могут оказаться под угрозой из-за продолжающейся российско-украинской войны
Ранее разведывательное сообщество предупреждало, что биологическая лаборатория, финансируемая США в Украине, вероятно, хранит опасные патогены и остается уязвимой для угроз со стороны россии — таких как атаки, захват или повреждение
Указывается, что многие из этих биолабораторий, финансируемых правительством США, сейчас занимаются или ранее занимались исследованиями с использованием опасных и высококонтагиозных патогенов.
«Несмотря на очевидную опасность катастрофического глобального воздействия, которое могут иметь исследования опасных патогенов в биолабораториях, политики, так называемые медицинские работники ... и организации в команде национальной безопасности администрации Байдена лгали американскому народу о существовании биолабораторий, финансируемых и поддерживаемых США, и угрожали тем, кто пытался разоблачить правду», — резюмировала Габбард.
Напомним
В марте российские пропагандистские ресурсы распространили вымышленную историю о «насильственных медицинских экспериментах над детьми» в оккупированном Лисичанске. По данным ЦПД, эти публикации пропагандистов, как и все предыдущие о «биологических лабораториях» и «бесчеловечных пытках в медучреждениях», являются полностью вымышленными и не содержат никаких намеков на наличие доказательств.
Госдеп США опубликовал отчет о российской дезинформации о "биолабораториях" в Украине15.03.23, 08:49 • 601514 просмотров