Україна продовжує роботу над створенням спецтрибуналу для рф - МЗС 

Україна продовжує працювати над юридичними основами для забезпечення справедливості та реалізації спецтрибуналу з розгляду злочинів агресії росії проти України. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Дійсно, відбулося засідання Core Group, понад 40 країн входить в цю коаліцію, яка працює над збором спецтрибуналу. Був важливий крок до безпосереднього створення. Ви знаєте, що було багато роботи минулого року, хоча, може, цього не було в новинах, але була робота над тим, щоб на базі Ради Європи знайти рішення для створення функціонуючого трибуналу - заявив Тихий.

Також речник МЗС нагадав, що позиція України полягає в тому, що спецтрибунал повинен мати можливість притягнути до відповідальності керівництво російської федерації: президента, прем'єр-міністра і міністра закордонних справ росії.

"Це люди, які несуть відповідальність за злочин агресії за підготовку і напад, і продовження цієї агресивної війни, тому повноцінне правосуддя можливо лише при повноцінному притягненні цих людей до відповідальності. Крім того, путін є воєнним злочинцем, який розшукується міжнародним кримінальним судом", - сказав Тихий.

"Спецтрибунал - складна дуже тема, є багато перешкод, і ви знаєте, що ми провели багато часу, переконуючи тих скептиків, які вважали, що треба створювати якісь такі гібридні, або трибунал на основі національного законодавства… Зараз те, що ви бачите, ці кроки, це рух до повноцінного трибуналу. Ми дуже сподіваємося, що ці кроки будуть далі відбуватися. Будемо інформувати, коли буде точність по трійці і по конкретних строках створення власне цього трибуналу", - зазначив речник МЗС.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що під час 13-го засідання Core Group у Брюсселі було закладено правові основи спеціального трибуналу. Крім того, провідні юристи установ ЄС також сформулювали ключові елементи "проєкту Статуту Шумана" – основного правового тексту, який регулюватиме функціонування спецтрибуналу.