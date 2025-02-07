Украина продолжает работу над созданием спецтрибунала для рф - МИД

Украина продолжает работать над юридическими основами для обеспечения справедливости и реализации спецтрибунала по рассмотрению преступлений агрессии россии против Украины. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Действительно, состоялось заседание Core Group, более 40 стран входит в эту коалицию, которая работает над сбором спецтрибунала. Был важный шаг к непосредственному созданию. Вы знаете, что было много работы в прошлом году, хотя, может, этого не было в новостях, но была работа над тем, чтобы на базе Совета Европы найти решение для создания функционирующего трибунала - заявил Тихий.

Также спикер МИД напомнил, что позиция Украины заключается в том, что спецтрибунал должен иметь возможность привлечь к ответственности руководство российской федерации: президента, премьер-министра и министра иностранных дел россии.

"Это люди, которые несут ответственность за преступление агрессии за подготовку и нападение, и продолжение этой агрессивной войны, поэтому полноценное правосудие возможно только при полноценном привлечении этих людей к ответственности. Кроме того, путин является военным преступником, который разыскивается международным уголовным судом", - сказал Тихий.

"Спецтрибунал - сложная очень тема, есть много препятствий, и вы знаете, что мы провели много времени, убеждая тех скептиков, которые считали, что надо создавать какие-то такие гибридные, или трибунал на основе национального законодательства... Сейчас то, что вы видите, эти шаги, это движение к полноценному трибуналу. Мы очень надеемся, что эти шаги будут дальше происходить. Будем информировать, когда будет точность по тройке и по конкретным срокам создания собственно этого трибунала", - отметил спикер МИД.

Напомним

Ранее УНН писал, что во время 13-го заседания Core Group в Брюсселе были заложены правовые основы специального трибунала. Кроме того, ведущие юристы учреждений ЕС также сформулировали ключевые элементы "проекта Устава Шумана" - основного правового текста, который будет регулировать функционирование спецтрибунала.