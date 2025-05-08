рф порушує своє ж "перемир'я" і брехливо звинувачує Україну - ЦПД РНБО
Київ • УНН
У РНБО заявили, що міноборони рф поширює брехливі звинувачення України в порушенні перемир'я. Насправді, рф порушує своє ж "перемир'я", б'ючи дронами по цивільних на Харківщині, завдаючи авіаудари по Сумщині й атакуючи на фронті.
російське міноборони поширило повідомлення, у якому звинувачує Україну в порушенні перемир’я, але це брехня, і росія сама порушує своє ж путінське "перемир’я", заявили у Центрі протидії дезінформації РНБО у четвер у Telegram, пише УНН.
росія порушує своє ж путінське "перемир’я". Сьогодні вранці ворожі війська атакували дроном цивільне авто на Харківщині. Постраждали жінки віком 18, 30 і 58 років. На Сумщині - нічний авіаудар по житловому сектору. Зруйновані оселі мирних людей, літню жінку врятували з-під завалів, ще одна - загинула. Натомість російське міноборони поширило повідомлення, в якому звинувачує Україну в порушенні перемир’я. Але це брехня
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Насправді ж, як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, путінське "парадне припинення вогню" виявилося фарсом, зазначили у ЦПД.
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У ЦПД вказали, що про те, що росія не припиняла бойових дій, повідомляє й оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
За їхньою інформацією, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" станом на 11:30 зафіксовано більш як 50 боєзіткнень з противником. "Штурмові дії загарбників відбувалися практично на всіх напрямках фронту. Однак більшість боєзіткнень з противником було зафіксовано на ключових напрямках - Покровському та Новопавлівському. В усіх випадках у рамках оборонної операції наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики", - зазначив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
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