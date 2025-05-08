рф порушує своє ж "перемир'я" і брехливо звинувачує Україну - ЦПД РНБО

$41.440.02
47.070.11
ukenru
"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку
Ексклюзив
12:19 • 3372 перегляди

"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку

12:11 • 8230 перегляди

Глава СБУ Василь Малюк отримав звання Герой України

11:49 • 19883 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

11:18 • 28526 перегляди

ВР ратифікувала угоду України та США про копалини

10:52 • 34989 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

Ексклюзив
08:51 • 33930 перегляди

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

07:53 • 49905 перегляди

Мінекономіки розраховує, що інвестфонд зі США запрацює впродовж кількох тижнів

Ексклюзив
07:22 • 46419 перегляди

Весняні заморозки в Україні: експерти пояснили, як це вплине на врожай плодових дерев та ціни

8 травня, 03:10 • 49872 перегляди

8 травня: День пам’яті та примирення

7 травня, 19:04 • 61390 перегляди

У Ватикані чорний дим: кардинали не обрали Папу Римського з першого разу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+12°
2м/с
41%
749 мм
Популярнi новини

путін відмовив кадирову у відставці з посади глави Чечні - ISW

8 травня, 02:39 • 57789 перегляди

КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря: деталі

8 травня, 03:03 • 61409 перегляди

Копалини сам не видобуватиме: у Мінекономіки пояснили, як працюватиме інвестиційний фонд за угодою зі США

07:10 • 37606 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

07:43 • 75055 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

08:37 • 32370 перегляди
Публікації

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

11:49 • 19911 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

10:52 • 35019 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

07:43 • 75271 перегляди

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

7 травня, 18:29 • 105708 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку
Ексклюзив

7 травня, 10:29 • 142613 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Ватикан

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

09:29 • 16681 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

08:37 • 32548 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 50082 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 81099 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 130306 перегляди
Актуальне

Facebook

Старлінк

SpaceX Starship

MIM-104 Patriot

The New York Times

рф порушує своє ж "перемир'я" і брехливо звинувачує Україну - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 2738 перегляди

У РНБО заявили, що міноборони рф поширює брехливі звинувачення України в порушенні перемир'я. Насправді, рф порушує своє ж "перемир'я", б'ючи дронами по цивільних на Харківщині, завдаючи авіаудари по Сумщині й атакуючи на фронті.

рф порушує своє ж "перемир'я" і брехливо звинувачує Україну - ЦПД РНБО

російське міноборони поширило повідомлення, у якому звинувачує Україну в порушенні перемир’я, але це брехня, і росія сама порушує своє ж путінське "перемир’я", заявили у Центрі протидії дезінформації РНБО у четвер у Telegram, пише УНН.

росія порушує своє ж путінське "перемир’я". Сьогодні вранці ворожі війська атакували дроном цивільне авто на Харківщині. Постраждали жінки віком 18, 30 і 58 років. На Сумщині - нічний авіаудар по житловому сектору. Зруйновані оселі мирних людей, літню жінку врятували з-під завалів, ще одна - загинула. Натомість російське міноборони поширило повідомлення, в якому звинувачує Україну в порушенні перемир’я. Але це брехня

- заявили у ЦПД РНБО.

На Харківщині війська рф скинули FPV-дрон на авто "ГАЗ", є поранений08.05.25, 13:57 • 3904 перегляди

Насправді ж, як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, путінське "парадне припинення вогню" виявилося фарсом, зазначили у ЦПД.

рф вже понад 730 разів порушила припинення вогню, Україна належним чином реагує на всі напади – Сибіга 08.05.25, 13:08 • 6094 перегляди

У ЦПД вказали, що про те, що росія не припиняла бойових дій, повідомляє й оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

За їхньою інформацією, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" станом на 11:30 зафіксовано більш як 50 боєзіткнень з противником. "Штурмові дії загарбників відбувалися практично на всіх напрямках фронту. Однак більшість боєзіткнень з противником було зафіксовано на ключових напрямках - Покровському та Новопавлівському. В усіх випадках у рамках оборонної операції наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики", - зазначив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

росія бреше, хоче видати за "перемир'я" відсутність "шахедів" - ЦПД РНБО08.05.25, 13:28 • 4986 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Сумська область
Андрій Сибіга
Харківська область
Шахед-136
Україна
Brent
$62.08
Bitcoin
$99,418.40
S&P 500
$5,625.70
Tesla
$275.69
Газ TTF
$34.89
Золото
$3,350.20
Ethereum
$1,958.45