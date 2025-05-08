На Харківщині війська рф скинули FPV-дрон на авто "ГАЗ", є поранений

$41.440.02
47.070.11
ukenru
"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку
Ексклюзив
12:19 • 3316 перегляди

"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку

12:11 • 8134 перегляди

Глава СБУ Василь Малюк отримав звання Герой України

11:49 • 19809 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

11:18 • 28458 перегляди

ВР ратифікувала угоду України та США про копалини

10:52 • 34924 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

Ексклюзив
08:51 • 33905 перегляди

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

07:53 • 49885 перегляди

Мінекономіки розраховує, що інвестфонд зі США запрацює впродовж кількох тижнів

Ексклюзив
07:22 • 46411 перегляди

Весняні заморозки в Україні: експерти пояснили, як це вплине на врожай плодових дерев та ціни

8 травня, 03:10 • 49868 перегляди

8 травня: День пам’яті та примирення

7 травня, 19:04 • 61389 перегляди

У Ватикані чорний дим: кардинали не обрали Папу Римського з першого разу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+12°
2м/с
41%
749 мм
Популярнi новини

путін відмовив кадирову у відставці з посади глави Чечні - ISW

8 травня, 02:39 • 57789 перегляди

КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря: деталі

8 травня, 03:03 • 61409 перегляди

Копалини сам не видобуватиме: у Мінекономіки пояснили, як працюватиме інвестиційний фонд за угодою зі США

07:10 • 37606 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

07:43 • 75055 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

08:37 • 32370 перегляди
Публікації

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

11:49 • 19764 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

10:52 • 34885 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

07:43 • 75144 перегляди

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

7 травня, 18:29 • 105641 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку
Ексклюзив

7 травня, 10:29 • 142563 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Ватикан

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

09:29 • 16647 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

08:37 • 32448 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 50050 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 81069 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 130278 перегляди
Актуальне

Facebook

Старлінк

SpaceX Starship

MIM-104 Patriot

The New York Times

На Харківщині війська рф скинули FPV-дрон на авто "ГАЗ", є поранений

Київ • УНН

 • 3954 перегляди

У Куп'янську російські війська скинули FPV-дрон на автомобіль "ГАЗ". Внаслідок атаки поранення отримав 49-річний працівник комунального підприємства.

На Харківщині війська рф скинули FPV-дрон на авто "ГАЗ", є поранений

На Харківщині у Купʼянську окупанти скинули FPV-дрон на авто "ГАЗ", поранення отримав 49-річний чоловік. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Близько 11:10 у Купʼянську окупанти скинули FPV-дрон на авто "ГАЗ". Внаслідок ворожого удару поранення отримав 49-річний працівник цивільного комунального підприємства у Куп’янській міській громаді

- йдеться у повідомленні.

Постраждалого було доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Нагадаємо

Впродовж доби росіяни обстріляли населені пункти Харківщини різними видами озброєння. У Василівці чоловік підірвався на вибуховому пристрої, пошкоджено будинки та інфраструктуру.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
Brent
$62.08
Bitcoin
$99,418.40
S&P 500
$5,625.70
Tesla
$275.69
Газ TTF
$34.89
Золото
$3,350.20
Ethereum
$1,958.45