На Харківщині війська рф скинули FPV-дрон на авто "ГАЗ", є поранений
Київ • УНН
У Куп'янську російські війська скинули FPV-дрон на автомобіль "ГАЗ". Внаслідок атаки поранення отримав 49-річний працівник комунального підприємства.
На Харківщині у Купʼянську окупанти скинули FPV-дрон на авто "ГАЗ", поранення отримав 49-річний чоловік. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Близько 11:10 у Купʼянську окупанти скинули FPV-дрон на авто "ГАЗ". Внаслідок ворожого удару поранення отримав 49-річний працівник цивільного комунального підприємства у Куп’янській міській громаді
Постраждалого було доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.
Нагадаємо
Впродовж доби росіяни обстріляли населені пункти Харківщини різними видами озброєння. У Василівці чоловік підірвався на вибуховому пристрої, пошкоджено будинки та інфраструктуру.