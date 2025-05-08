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Обстріли Харківщини: окупанти пошкодили інфраструктуру, є поранений

Київ • УНН

 • 1430 перегляди

Впродовж доби росіяни обстріляли населені пункти Харківщини різними видами озброєння. У Василівці чоловік підірвався на вибуховому пристрої, пошкоджено будинки та інфраструктуру.

Обстріли Харківщини: окупанти пошкодили інфраструктуру, є поранений

Впродовж минулої доби від російських ударів постраждали 3 населені пункти Харківщини. Про це повідомив у Telegram начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Окупанти застосували різні види озброєння, включаючи:

  • 1 БПЛА типу «Ланцет»;
    • 24 БПЛА типу «Шахед»;
      • 1 ракету «Іскандер».

        Внаслідок атак було пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

        У Ізюмському районі пошкоджено 5 приватних будинків. Водночас, у Куп’янському районі пошкоджено 5 багатоквартириних будинків, 2 приватних будинки, приміщення аптеки, приміщення дитячого садка і 2 адміністративні будівлі.

        Постраждалих внаслідок атак немає, проте у селі Василівка чоловік підірвався на вибуховому пристрої.

        Також впродовж минулої доби було зафіксовано 196 бойових зіткнення:

        • На Харківському напрямку агресор 11 разів штурмував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Кам’янки;
          • На Куп’янському напрямку минулої доби росіяни здійснили шість атак. Сили оборони України відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове.

            Нагадаємо

            За даними Генерального штабу ЗСУ, впродовж минулої доби найбільше боїв було на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках, де ворог намагався прорвати оборону.

            Євген Устименко

            Євген Устименко

            Війна
            Вовчанськ
            Олег Синєгубов
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