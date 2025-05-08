Найбільше боїв - на трьох напрямках: карта від Генштабу

$41.450.15
46.960.22
ukenru
8 травня: День пам’яті та примирення
03:10 • 10723 перегляди

8 травня: День пам’яті та примирення

7 травня, 19:04 • 25557 перегляди

У Ватикані чорний дим: кардинали не обрали Папу Римського з першого разу

7 травня, 18:29 • 41606 перегляди

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

Ексклюзив
7 травня, 15:37 • 41004 перегляди

Рішення суду - не указ: як АРМА затягує виконання ухвал

Ексклюзив
7 травня, 15:25 • 56112 перегляди

Комітетська робота: скільки заробляють і як змінилися зарплати голів та керівників секретаріатів комітетів ВР

Ексклюзив
7 травня, 14:38 • 47775 перегляди

"Ефективно збивати балістику можуть лише системи Patriot": експерт пояснив, як працює ППО і чого потребує Україна

Ексклюзив
7 травня, 14:35 • 51780 перегляди

У Києві вибухнув термінал «ПриватБанку»: дивом обійшлося без жертв - відео

Ексклюзив
7 травня, 13:29 • 44869 перегляди

Гранола, мюслі, пластівці: нутриціолог пояснила, чи можуть бути корисними сухі сніданки

Ексклюзив
7 травня, 13:20 • 41495 перегляди

На якому етапі введення електронної оплати у маршрутках в Києві - відповідь КМДА

Ексклюзив
7 травня, 10:29 • 104291 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+8°
3м/с
57%
749 мм
Популярнi новини

"Перемир'я" путіна розпочалося: рф вдарила по прифронтових районах України - військовий оглядач Мирошников

7 травня, 21:38 • 11848 перегляди

Удар дрона рф по ЧАЕС: збитки на десятки мільйонів євро, ремонт може тривати роками - The Guardian

7 травня, 23:58 • 8022 перегляди

Напад із сокирою у Варшавському університеті: є загибла та поранений

01:26 • 12263 перегляди

путін відмовив кадирову у відставці з посади глави Чечні - ISW

02:39 • 10439 перегляди

КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря: деталі

03:03 • 14025 перегляди
Публікації

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

7 травня, 18:29 • 41606 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку
Ексклюзив

7 травня, 10:29 • 104291 перегляди

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

7 травня, 10:06 • 107628 перегляди

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту
Ексклюзив

7 травня, 09:50 • 100625 перегляди

Створюють рекорди та примножують врожаї: історія агроінституту, який потрапив до Книги рекордів
Ексклюзив

7 травня, 09:39 • 91480 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Ватикан

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 34366 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 66127 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 115862 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 111782 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 122426 перегляди
Актуальне

Facebook

Старлінк

SpaceX Starship

MIM-104 Patriot

The New York Times

Найбільше боїв - на трьох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 828 перегляди

Протягом доби зафіксовано 196 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках, де ворог намагався прорвати оборону.

Найбільше боїв - на трьох напрямках: карта від Генштабу

Найбільше зі 196 боїв на фронті минулої доби було сконцентровано на трьох напрямках - Покровському, Новопавлівському та Лиманському, повідомили у ранковому зведенні 8 травня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 7 травня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 89 авіаударів, зокрема скинув 1157 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, з них 151 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2891 дрон-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, шість артилерійських систем, один склад пально-мастильних матеріалів та радіолокаційну станцію російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку агресор 11 разів штурмував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Кам’янки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Глушківки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутися вперед поблизу Копанок, Греківки, Колодязів, а також у напрямках Рідкодуба, Нового Миру та Ольгівки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив шість атак на позиції наших підрозділів біля Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано десять бойових зіткнень у районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Щербинівки, Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 наступальну дію агресора в районах Єлизаветівки, Покровська, Троїцького, Малинівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Богданівки, Андріївки, а також у напрямках Багатиря, Романівки, Олексіївки, Нової Полтавки та Котлярівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля, а також у напрямках Новополя, Багатиря та Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив одну марну спробу просунутися вперед у бік населеного пункту Високе.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили сім ворожих атак у районах Степового, Кам’янського та Щербаків.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався просунутись уперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав семи авіаційних ударів із застосуванням 19 керованих бомб, а також здійснив 325 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Втрати ворога: за добу ліквідовано 1200 окупантів та 50 артсистем08.05.25, 08:03 • 1152 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Вовчанськ
Курськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Brent
$61.64
Bitcoin
$98,754.20
S&P 500
$5,625.70
Tesla
$275.69
Газ TTF
$34.53
Золото
$3,360.84
Ethereum
$1,896.80