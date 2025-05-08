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8 травня: День пам’яті та примирення
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8 травня: День пам’яті та примирення

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Втрати ворога: за добу ліквідовано 1200 окупантів та 50 артсистем

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 7 травня російські війська втратили 1200 солдатів та 50 артсистем. Також знищено 2 танки, 10 бойових броньованих машин та іншу техніку.

Втрати ворога: за добу ліквідовано 1200 окупантів та 50 артсистем

За добу 7 травня російські війська втратили на війні з Україною 1200 солдатів та 50 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 961970 (+1200) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10782 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 22429 (+10)
        • артилерійських систем ‒ 27552 (+50)
          • РСЗВ ‒ 1379 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1156 (+1)
              • літаків ‒ 372 (0)
                • гелікоптерів ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 35407 (+141)
                    • крилаті ракети ‒ 3197 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 47604 (+120)
                            • спеціальна техніка ‒ 3875 (+2)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Воїни ГУР ударом з морського дрона Magura знищили ворожий бойовий літак, це вперше у світі бойовий літак знищено морським дроном.

                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
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