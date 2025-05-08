Втрати ворога: за добу ліквідовано 1200 окупантів та 50 артсистем
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 7 травня російські війська втратили 1200 солдатів та 50 артсистем. Також знищено 2 танки, 10 бойових броньованих машин та іншу техніку.
За добу 7 травня російські війська втратили на війні з Україною 1200 солдатів та 50 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 961970 (+1200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10782 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 22429 (+10)
- артилерійських систем ‒ 27552 (+50)
- РСЗВ ‒ 1379 (+1)
- засоби ППО ‒ 1156 (+1)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 35407 (+141)
- крилаті ракети ‒ 3197 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 47604 (+120)
- спеціальна техніка ‒ 3875 (+2)
Дані уточнюються.
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