Потери врага: за сутки ликвидировано 1200 оккупантов и 50 артсистем
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 7 мая российские войска потеряли 1200 солдат и 50 артсистем. Также уничтожено 2 танка, 10 боевых бронированных машин и другая техника.
За сутки 7 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1200 солдат и 50 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 961970 (+1200) человек ликвидировано
- танков ‒ 10782 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 22429 (+10)
- артиллерийских систем ‒ 27552 (+50)
- РСЗО ‒ 1379 (+1)
- средства ПВО ‒ 1156 (+1)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 35407 (+141)
- крылатые ракеты ‒ 3197 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 47604 (+120)
- специальная техника ‒ 3875 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
Воины ГУР ударом с морского дрона Magura уничтожили вражеский боевой самолет, это впервые в мире боевой самолет уничтожен морским дроном.