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8 мая: День памяти и примирения
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8 мая: День памяти и примирения

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Потери врага: за сутки ликвидировано 1200 оккупантов и 50 артсистем

Киев • УНН

 • 468 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 7 мая российские войска потеряли 1200 солдат и 50 артсистем. Также уничтожено 2 танка, 10 боевых бронированных машин и другая техника.

Потери врага: за сутки ликвидировано 1200 оккупантов и 50 артсистем

За сутки 7 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1200 солдат и 50 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 961970 (+1200) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10782 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 22429 (+10)
        • артиллерийских систем ‒ 27552 (+50)
          • РСЗО ‒ 1379 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1156 (+1)
              • самолетов ‒ 372 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 35407 (+141)
                    • крылатые ракеты ‒ 3197 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 47604 (+120)
                            • специальная техника ‒ 3875 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Воины ГУР ударом с морского дрона Magura уничтожили вражеский боевой самолет, это впервые в мире боевой самолет уничтожен морским дроном.

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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