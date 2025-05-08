Больше всего боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

Больше всего из 196 боев на фронте за прошедшие сутки было сконцентрировано на трех направлениях - Покровском, Новопавловском и Лиманском, сообщили в утренней сводке 8 мая в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 7 мая, пишет УНН.

В общем, в течение прошлых суток зафиксировано 196 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением двух ракет, а также 89 авиаударов, в частности сбросил 1157 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более шести тысяч обстрелов, из них 151 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2891 дрон-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, шесть артиллерийских систем, один склад горюче-смазочных материалов и радиолокационную станцию российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении агрессор 11 раз штурмовал позиции наших защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Грековки, Колодезей, а также в направлениях Редкодуба, Нового Мира и Ольговки.

На Сиверском направлении в течение дня враг совершил шесть атак на позиции наших подразделений возле Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано десять боевых столкновений в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от Щербиновки, Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 наступательное действие агрессора в районах Елизаветовки, Покровска, Троицкого, Малиновки, Лысовки, Котлиного, Зверового, Удачного, Новосергеевки, Новоалександровки, Надиевки, Богдановки, Андреевки, а также в направлениях Богатыря, Романовки, Алексеевки, Новой Полтавки и Котляровки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 32 атаки на позиции наших войск вблизи Константинополя, Новоселки, Вольного Поля, а также в направлениях Новополя, Богатыря и Одрадного.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник совершил одну тщетную попытку продвинуться вперед в сторону населенного пункта Высокое.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили семь вражеских атак в районах Степного, Каменского и Щербаков.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз без успеха пытался продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес семь авиационных ударов с применением 19 управляемых бомб, а также совершил 325 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности один - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Потери врага: за сутки ликвидировано 1200 оккупантов и 50 артсистем