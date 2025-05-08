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Обстрелы Харьковщины: оккупанты повредили инфраструктуру, есть раненый

Киев • УНН

 • 836 просмотра

В течение суток россияне обстреляли населенные пункты Харьковщины различными видами вооружения. В Васильевке мужчина подорвался на взрывном устройстве, повреждены дома и инфраструктура.

Обстрелы Харьковщины: оккупанты повредили инфраструктуру, есть раненый

За прошедшие сутки от российских ударов пострадали 3 населенных пункта Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Оккупанты применили различные виды вооружения, включая:

  • 1 БПЛА типа «Ланцет»;
    • 24 БПЛА типа «Шахед»;
      • 1 ракету «Искандер».

        В результате атак были повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

        В Изюмском районе повреждены 5 частных домов. В то же время, в Купянском районе повреждены 5 многоквартирных домов, 2 частных дома, помещение аптеки, помещение детского сада и 2 административных здания.

        Пострадавших в результате атак нет, однако в селе Васильевка мужчина подорвался на взрывном устройстве.

        Также за прошедшие сутки было зафиксировано 196 боевых столкновений:

        • На Харьковском направлении агрессор 11 раз штурмовал позиции наших защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки;
          • На Купянском направлении за прошедшие сутки россияне совершили шесть атак. Силы обороны Украины отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

            Напомним

            По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки больше всего боев было на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, где враг пытался прорвать оборону.

            Евгений Устименко

            Евгений Устименко

            Война
            Волчанск
            Олег Синегубов
            Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
            Шахед-136
            9К720 Искандер
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