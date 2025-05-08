Обстрелы Харьковщины: оккупанты повредили инфраструктуру, есть раненый
Киев • УНН
В течение суток россияне обстреляли населенные пункты Харьковщины различными видами вооружения. В Васильевке мужчина подорвался на взрывном устройстве, повреждены дома и инфраструктура.
За прошедшие сутки от российских ударов пострадали 3 населенных пункта Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Оккупанты применили различные виды вооружения, включая:
- 1 БПЛА типа «Ланцет»;
- 24 БПЛА типа «Шахед»;
- 1 ракету «Искандер».
В результате атак были повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
В Изюмском районе повреждены 5 частных домов. В то же время, в Купянском районе повреждены 5 многоквартирных домов, 2 частных дома, помещение аптеки, помещение детского сада и 2 административных здания.
Пострадавших в результате атак нет, однако в селе Васильевка мужчина подорвался на взрывном устройстве.
Также за прошедшие сутки было зафиксировано 196 боевых столкновений:
- На Харьковском направлении агрессор 11 раз штурмовал
позиции наших защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки;
- На Купянском направлении за прошедшие сутки россияне
совершили шесть атак. Силы обороны Украины отражали штурмовые действия противника в
районах населенных пунктов Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово.
Напомним
По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки больше всего боев было на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, где враг пытался прорвать оборону.