В Харьковской области войска рф сбросили FPV-дрон на авто "ГАЗ", есть раненый
Киев • УНН
В Купянске российские войска сбросили FPV-дрон на автомобиль "ГАЗ". В результате атаки ранения получил 49-летний работник коммунального предприятия.
В Харьковской области в Купянске оккупанты сбросили FPV-дрон на авто "ГАЗ", ранения получил 49-летний мужчина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Около 11:10 в Купянске оккупанты сбросили FPV-дрон на авто "ГАЗ". В результате вражеского удара ранения получил 49-летний работник гражданского коммунального предприятия в Купянской городской общине
Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Напомним
В течение суток россияне обстреляли населенные пункты Харьковской области различными видами вооружения. В Васильевке мужчина подорвался на взрывном устройстве, повреждены дома и инфраструктура.