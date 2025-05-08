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Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине
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В Харьковской области войска рф сбросили FPV-дрон на авто "ГАЗ", есть раненый

Киев • УНН

 • 3208 просмотра

В Купянске российские войска сбросили FPV-дрон на автомобиль "ГАЗ". В результате атаки ранения получил 49-летний работник коммунального предприятия.

В Харьковской области войска рф сбросили FPV-дрон на авто "ГАЗ", есть раненый

В Харьковской области в Купянске оккупанты сбросили FPV-дрон на авто "ГАЗ", ранения получил 49-летний мужчина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Около 11:10 в Купянске оккупанты сбросили FPV-дрон на авто "ГАЗ". В результате вражеского удара ранения получил 49-летний работник гражданского коммунального предприятия в Купянской городской общине

- говорится в сообщении.

Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Напомним

В течение суток россияне обстреляли населенные пункты Харьковской области различными видами вооружения. В Васильевке мужчина подорвался на взрывном устройстве, повреждены дома и инфраструктура.

Ольга Розгон

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