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Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине
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рф нарушает свое же "перемирие" и лживо обвиняет Украину - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 726 просмотра

В СНБО заявили, что минобороны рф распространяет лживые обвинения Украины в нарушении перемирия. На самом деле, рф нарушает свое же "перемирие", нанося удары дронами по гражданским в Харьковской области, нанося авиаудары по Сумской области и атакуя на фронте.

рф нарушает свое же "перемирие" и лживо обвиняет Украину - ЦПД СНБО

российское минобороны распространило сообщение, в котором обвиняет Украину в нарушении перемирия, но это ложь, и россия сама нарушает свое же путинское "перемирие", заявили в Центре противодействия дезинформации СНБО в четверг в Telegram, пишет УНН.

россия нарушает свое же путинское "перемирие". Сегодня утром вражеские войска атаковали дроном гражданское авто в Харьковской области. Пострадали женщины в возрасте 18, 30 и 58 лет. В Сумской области - ночной авиаудар по жилому сектору. Разрушены жилища мирных людей, пожилую женщину спасли из-под завалов, еще одна - погибла. Зато российское минобороны распространило сообщение, в котором обвиняет Украину в нарушении перемирия. Но это ложь

- заявили в ЦПД СНБО.

В Харьковской области войска рф сбросили FPV-дрон на авто "ГАЗ", есть раненый08.05.25, 13:57 • 3300 просмотров

На самом же деле, как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, путинское "парадное прекращение огня" оказалось фарсом, отметили в ЦПД.

рф уже более 730 раз нарушила прекращение огня, Украина должным образом реагирует на все нападения – Сибига 08.05.25, 13:08 • 5594 просмотра

В ЦПД указали, что о том, что россия не прекращала боевых действий, сообщает и оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

По их информации, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" по состоянию на 11:30 зафиксировано более 50 боестолкновений с противником. "Штурмовые действия захватчиков происходили практически на всех направлениях фронта. Однако большинство боестолкновений с противником было зафиксировано на ключевых направлениях - Покровском и Новопавловском. Во всех случаях в рамках оборонительной операции наши защитники зеркально отвечают на все вызовы", - отметил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

россия врет, хочет выдать за "перемирие" отсутствие "шахедов" - ЦПД СНБО08.05.25, 13:28 • 4560 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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