рф нарушает свое же "перемирие" и лживо обвиняет Украину - ЦПД СНБО
Киев • УНН
В СНБО заявили, что минобороны рф распространяет лживые обвинения Украины в нарушении перемирия. На самом деле, рф нарушает свое же "перемирие", нанося удары дронами по гражданским в Харьковской области, нанося авиаудары по Сумской области и атакуя на фронте.
российское минобороны распространило сообщение, в котором обвиняет Украину в нарушении перемирия, но это ложь, и россия сама нарушает свое же путинское "перемирие", заявили в Центре противодействия дезинформации СНБО в четверг в Telegram, пишет УНН.
россия нарушает свое же путинское "перемирие". Сегодня утром вражеские войска атаковали дроном гражданское авто в Харьковской области. Пострадали женщины в возрасте 18, 30 и 58 лет. В Сумской области - ночной авиаудар по жилому сектору. Разрушены жилища мирных людей, пожилую женщину спасли из-под завалов, еще одна - погибла. Зато российское минобороны распространило сообщение, в котором обвиняет Украину в нарушении перемирия. Но это ложь
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На самом же деле, как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, путинское "парадное прекращение огня" оказалось фарсом, отметили в ЦПД.
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В ЦПД указали, что о том, что россия не прекращала боевых действий, сообщает и оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
По их информации, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" по состоянию на 11:30 зафиксировано более 50 боестолкновений с противником. "Штурмовые действия захватчиков происходили практически на всех направлениях фронта. Однако большинство боестолкновений с противником было зафиксировано на ключевых направлениях - Покровском и Новопавловском. Во всех случаях в рамках оборонительной операции наши защитники зеркально отвечают на все вызовы", - отметил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.
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