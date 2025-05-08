россия врет, хочет выдать за "перемирие" отсутствие "шахедов" - ЦПД СНБО

Объявленное россией "перемирие" не действует, за него хотят выдать отсутствие "шахедов" в небе, но вражеские атаки на фронте продолжаются, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в четверг в Telegram, пишет УНН.

россия врет - объявленное ими "перемирие" до сих пор не заработало, они атакуют на фронте. За перемирие хотят выдать только отсутствие шахедов в небе, но перемирие - это когда никто из них не стреляет, не продолжаются их штурмовые действия, как сейчас, и замолкает вся арта