россия врет, хочет выдать за "перемирие" отсутствие "шахедов" - ЦПД СНБО
Киев • УНН
По данным СНБО, объявленное россией "перемирие" не действует, атаки продолжаются. С полуночи зафиксировано 734 нарушения режима прекращения огня и 63 штурмовые операции.
Объявленное россией "перемирие" не действует, за него хотят выдать отсутствие "шахедов" в небе, но вражеские атаки на фронте продолжаются, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в четверг в Telegram, пишет УНН.
россия врет - объявленное ими "перемирие" до сих пор не заработало, они атакуют на фронте. За перемирие хотят выдать только отсутствие шахедов в небе, но перемирие - это когда никто из них не стреляет, не продолжаются их штурмовые действия, как сейчас, и замолкает вся арта
Дополнение
Как заявил ранее глава МИД Украины Андрей Сибига, по данным военного командования, как и ожидалось, путинское "парадное прекращение огня" оказывается фарсом. Согласно украинским военным данным, несмотря на заявления путина, российские войска продолжают наступать по всей линии фронта - с полуночи до полудня россия совершила 734 нарушения режима прекращения огня и 63 штурмовые операции.