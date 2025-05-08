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россия врет, хочет выдать за "перемирие" отсутствие "шахедов" - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 2828 просмотра

По данным СНБО, объявленное россией "перемирие" не действует, атаки продолжаются. С полуночи зафиксировано 734 нарушения режима прекращения огня и 63 штурмовые операции.

россия врет, хочет выдать за "перемирие" отсутствие "шахедов" - ЦПД СНБО

Объявленное россией "перемирие" не действует, за него хотят выдать отсутствие "шахедов" в небе, но вражеские атаки на фронте продолжаются, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в четверг в Telegram, пишет УНН.

россия врет - объявленное ими "перемирие" до сих пор не заработало, они атакуют на фронте. За перемирие хотят выдать только отсутствие шахедов в небе, но перемирие - это когда никто из них не стреляет, не продолжаются их штурмовые действия, как сейчас, и замолкает вся арта

- сообщил Коваленко.

Дополнение

Как заявил ранее глава МИД Украины Андрей Сибига, по данным военного командования, как и ожидалось, путинское "парадное прекращение огня" оказывается фарсом. Согласно украинским военным данным, несмотря на заявления путина, российские войска продолжают наступать по всей линии фронта - с полуночи до полудня россия совершила 734 нарушения режима прекращения огня и 63 штурмовые операции.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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