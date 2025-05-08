росія бреше, хоче видати за "перемир'я" відсутність "шахедів" - ЦПД РНБО
Київ • УНН
За даними РНБО, оголошене росією "перемир'я" не діє, атаки тривають. З опівночі зафіксовано 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції.
Оголошене росією "перемир'я" не діє, за нього хочуть видати відсутність "шахедів" у небі, але ворожі атаки на фронті тривають, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у четвер у Telegram, пише УНН.
росія бреше - оголошене ними "перемир‘я" досі не запрацювало, вони атакують на фронті. За перемир‘я хочуть видати тільки відсутність шахедів у небі, але перемир‘я - це коли ніхто з них не стріляє, не тривають їх штурмові дії, як зараз, і замовкає вся арта
Доповнення
Як заявив раніше голова МЗС України Андрій Сибіга, за даними військового командування, як і очікувалося, путінське "парадне припинення вогню" виявляється фарсом. Згідно з українськими військовими даними, попри заяви путіна, російські війська продовжують наступати по всій лінії фронту - з опівночі до полудня росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції.