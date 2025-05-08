росія бреше, хоче видати за "перемир'я" відсутність "шахедів" - ЦПД РНБО

Оголошене росією "перемир'я" не діє, за нього хочуть видати відсутність "шахедів" у небі, але ворожі атаки на фронті тривають, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у четвер у Telegram, пише УНН.

росія бреше - оголошене ними "перемир‘я" досі не запрацювало, вони атакують на фронті. За перемир‘я хочуть видати тільки відсутність шахедів у небі, але перемир‘я - це коли ніхто з них не стріляє, не тривають їх штурмові дії, як зараз, і замовкає вся арта