россия не хочет мира: в СНБО заявили, что требование прекратить поставки оружия Украине – лицемерие

Требуя прекращения поставок вооружения Украине как условие прекращения огня, россия демонстрирует, что на самом деле не хочет мира. Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Коваленко заметил, что песков почему-то забыл сказать, что кндр поставляет львиную долю боеприпасов россии на фронт, от которых москва отказываться не хочет.

Логика москвы: вы откажитесь от оружия, а мы согласимся на 30 дней, правда фронт останавливать не будем, в кндр и дальше будем брать боеприпасы, ну и через 30 дней тоже не остановимся и придумаем как продолжить войну дальше. Не знаю, на кого это рассчитано. россия продолжает показывать, что мира не хочет - написал Коваленко в Telegram.

Контекст

Пресс-секретарь российского диктатора путина дмитрий песков в интервью ABC News заявил, что для прекращения огня нужно, чтобы США и Запад прекратили поставлять Украине вооружение.

Также песков утверждает, что президент США Дональд Трамп пытался использовать свое влияние на Украину, чтобы приблизить ее к переговорам, но Киев якобы пытается избежать этого.

10 мая, в Киев на встречу "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании – Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Президент Владимир Зеленский сообщал о встрече с лидерами "коалиции желающих" в Украине 10 мая. На встрече обсудят гарантии безопасности и усиление архитектуры безопасности в Европе.

9 мая Reuters сообщало, что США совместно с европейскими союзниками работают над предложением объявления 30-дневного прекращения огня между Украиной и россией.