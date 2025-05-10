росія не хоче миру: у РНБО заявили, що вимога припинити постачання зброї Україні – лицемірство
Київ • УНН
У РНБО заявили, що вимога рф припинити постачання зброї Україні для перемир'я – це лицемірство. москва замовчує постачання боєприпасів від КНДР, продовжуючи війну.
Вимагаючи припинення постачання озброєння Україні як умову припинення вогню, росія демонструє, що насправді не хоче миру. Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.
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Коваленко зауважив, що пєсков чомусь забув сказати, що кндр постачає левову частку боєприпасів росії на фронт, від яких москва відмовлятися не хоче.
Логіка москви: ви відмовтесь від зброї, а ми погодимось на 30 днів, правда фронт зупиняти не будемо, в кндр і далі будемо брати боєприпаси, ну і через 30 днів теж не зупинимось та придумаємо як продовжити війну далі. Не знаю, на кого це розраховано. росія продовжує показувати, що миру не хоче
Контекст
Прессекретар російського диктатора путніа дмитро пєсков в інтерв'ю ABC News заявив, що для припинення вогню потрібно, щоб США та Захід припинили постачати Україні озброєння.
Також пєсков стверджує, що президент США Дональд Трамп намагався використати свій вплив на Україну, щоб наблизити її до переговорів, але Київ нібито намагається уникнути цього.
10 травня, до Києва на зустріч "коаліції рішучих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії – Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Президент Володимир Зеленський повідомляв про зустріч з лідерами "коаліції охочих" в Україні 10 травня. На зустрічі обговорять гарантії безпеки та посилення архітектури безпеки в Європі.
9 травня Reuters повідомляло, що США спільно із європейськими союзниками працюють над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Україною та росією.