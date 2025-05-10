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Страны БРИКС обсудят урегулирование в Украине на саммите в июле - президент Бразилии

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Вопрос урегулирования украинского кризиса будет поднят на саммите БРИКС 6-7 июля в Рио. Также президент Бразилии посещал парад в Москве с "мирным планом".

Страны БРИКС обсудят урегулирование в Украине на саммите в июле - президент Бразилии

Вопрос урегулирования ситуации в Украине будет обсуждаться на саммите БРИКС, который пройдет 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил президент Бразилии Лула да Силва, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Этот вопрос будет обсуждаться нашим любимым (сообществом – ред.) БРИКС в июле (на саммите) в Бразилии 

- отметил президент Бразилии в беседе с журналистами.

Трамп заявил, что попытка прекратить войну в Украине оказалась сложнее, чем он думал – WSJ10.05.2025, 08:06 • 2798 просмотров

Дополнение

Издание O Globo сообщало, что Луис Инасиу Лула да Силва посетил парад в москве 9 мая, чтобы предложить "мирный план". Его цель двойная: кроме новой попытки сделать Бразилию посредником в мирном урегулировании войны россии против Украины, он должен был подать сигнал о "независимости бразильской внешней политики".

Пресс-секретарь российского диктатора путина дмитрий песков в интервью ABC News заявил, что для прекращения огня нужно, чтобы США и Запад прекратили поставлять Украине вооружение.

Также песков утверждает, что президент США Дональд Трамп пытался использовать свое влияние на Украину, чтобы приблизить ее к переговорам, но Киев якобы пытается избежать этого.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявлял, что требуя прекращения поставок вооружения Украине как условие прекращения огня, россия демонстрирует, что на самом деле не хочет мира. 

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что справедливый и длительный мир начинается с полного прекращения огня. Украина согласилась на это, а россия медлит и ставит условия, чтобы выиграть время. Если москва будет продолжать "блокаду" относительно полного прекращения огня, то европейцы в тесной координации с США усилят давление на рф. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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