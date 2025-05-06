Президент Бразилии посетит парад в москве 9 мая, чтобы предложить "мирный план" - СМИ
Киев • УНН
Президент Бразилии планирует встретиться с путиным и посетить парад в москве 9 мая. Цель визита – посредничество в мирном урегулировании и демонстрация независимой политики.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва собирается посетить москву для участия в военном параде на красной площади 9 мая. Его цель будет двойной: кроме новой попытки сделать Бразилию посредником в мирном урегулировании войны россии против Украины, он подаст сигнал о "независимости бразильской внешней политики". Об этом сообщает издание O Globo, ссылаясь на источники в правительстве страны, пишет УНН.
Детали
Лула проведет двустороннюю встречу с российским диктатором владимиром путиным и посетит парад в москве "вместе с левыми диктаторами", такими как президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Кубы Мигель Диас-Канель, пишет газета.
"По словам собеседников из бразильского правительства, поездка будет иметь двойную цель: кроме попытки позиционировать Бразилию как мирного посредника в конфликте между рф и Украиной, она также подаст сигнал о независимости бразильской внешней политики в отношении других крупных мировых держав", – говорится в статье.
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Будучи председателем БРИКС, Бразилия начала выступать за участие группы в любых переговорах по мирному соглашению. Чиновники Бразилии считают, что москва якобы продемонстрировала большую готовность к диалогу. Они также признали, что усилия президента США Дональда Трампа стали главным стимулом для начала мирного урегулирования.
Профессор истории в Университете Сан-Паулу и специалист по россии Анджело Сегрильо заявил, что присутствие президента Бразилии в москве 9 мая воспринималось бы как нечто естественное, если бы не текущий контекст.
По его словам, Лула де Силва не хочет присоединяться "только к одному лагерю" и не имеет желания отдаляться от США и других стран Запада. При этом он "не хочет пропустить то, что он считает поездом будущего, а именно, сторону БРИКС с Китаем и россией".
Дополнение
Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес заявил, что примет участие в зоходах к 80-летию победы, которые пройдут в москве.