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Президент Бразилии посетит парад в москве 9 мая, чтобы предложить "мирный план" - СМИ

Киев • УНН

 • 4750 просмотра

Президент Бразилии планирует встретиться с путиным и посетить парад в москве 9 мая. Цель визита – посредничество в мирном урегулировании и демонстрация независимой политики.

Президент Бразилии посетит парад в москве 9 мая, чтобы предложить "мирный план" - СМИ

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва собирается посетить москву для участия в военном параде на красной площади 9 мая. Его цель будет двойной: кроме новой попытки сделать Бразилию посредником в мирном урегулировании войны россии против Украины, он подаст сигнал о "независимости бразильской внешней политики". Об этом сообщает издание O Globo, ссылаясь на источники в правительстве страны, пишет УНН.

Детали

Лула проведет двустороннюю встречу с российским диктатором владимиром путиным и посетит парад в москве "вместе с левыми диктаторами", такими как президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Кубы Мигель Диас-Канель, пишет газета.

"По словам собеседников из бразильского правительства, поездка будет иметь двойную цель: кроме попытки позиционировать Бразилию как мирного посредника в конфликте между рф и Украиной, она также подаст сигнал о независимости бразильской внешней политики в отношении других крупных мировых держав", – говорится в статье.

"Могут быть": Зеленский прокомментировал возможные провокации со стороны россии 9 мая в москве04.05.25, 19:05 • 6741 просмотр

Будучи председателем БРИКС, Бразилия начала выступать за участие группы в любых переговорах по мирному соглашению. Чиновники Бразилии считают, что москва якобы продемонстрировала большую готовность к диалогу. Они также признали, что усилия президента США Дональда Трампа стали главным стимулом для начала мирного урегулирования.

Профессор истории в Университете Сан-Паулу и специалист по россии Анджело Сегрильо заявил, что присутствие президента Бразилии в москве 9 мая воспринималось бы как нечто естественное, если бы не текущий контекст.

По его словам, Лула де Силва не хочет присоединяться "только к одному лагерю" и не имеет желания отдаляться от США и других стран Запада. При этом он "не хочет пропустить то, что он считает поездом будущего, а именно, сторону БРИКС с Китаем и россией".

Дополнение

Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес заявил, что примет участие в зоходах к 80-летию победы, которые пройдут в москве.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
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