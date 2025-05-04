Президент Куби відвідає парад 9 травня у москві
Київ • УНН
Мігель Маріо Діас-Канель Бермудес підтвердив свою участь у заходах до 80-річчя перемоги в москві. Кубинський лідер вже відвідував парад 9 травня та зустрічався з путіним.
Президент Куби Мігель Маріо Діас-Канель Бермудес заявив, що візьме участь в зоходах до 80-річчя перемоги, які пройдуть у москві.
Про це кубинський лідер написав у соціальній мережі Х, пише УНН.
Деталі
Куба буде присутня на Червоній площі 9 травня. Це честь
Це не перший візит Бермудеса до москви на 9 травня. У 2024 році він брав участь у організованих російською владою заходах та особисто зустрічався з російським диктатором володимиром путіним.
Доповнення
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді не приїде в москву на святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Як зазначив речник володимира путіна дмитро пєсков, Індія все ж буде представлена на даному заході, але "на іншому рівні".
Лідери європейських країн попередили президента Сербії Александра Вучича про наслідки його ймовірної поїздки до москви 9 травня на військовий парад, організований російським диктатором володимиром путіним.
Фіцо пообіцяв відвідати парад у москві 9 травня, попри застереження ЄС15.04.25, 23:58 • 4714 переглядiв