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Нарендра Моді не приїде до москви на парад 9 травня: Індію представлять на "іншому рівні"

Київ • УНН

 • 4614 перегляди

Нарендра Моді не буде присутній на святкуванні 9 травня в москві. пєсков заявив, що Індію буде представлено на іншому рівні, а Сі Цзіньпін приїде на парад.

Нарендра Моді не приїде до москви на парад 9 травня: Індію представлять на "іншому рівні"

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді не приїде в москву на святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Про це повідомили російські Telegram-канали, передає УНН.

Деталі

Як зазначив речник володимира путіна дмитро пєсков, Індія все ж буде представлена на даному заході, але "на іншому рівні". При цьому він уточнив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін буде в москві на параді 9 травня.

Інших деталей речник пєскова не навів, повідомляють російські Telegram-канали.

Нагадаємо

На кордоні між Індією і Пакистаном зростає напруження, між двома державами вже відбулись збройні зіткнення.

Це сталось після того, як у регіоні Кашмір бойовики відкрили вогонь по групі туристів. За даними правоохоронців, загинуло 26 осіб, було поранено 17. У відповідь Індія заборонила громадянам Пакистану в’їзд за спеціальними візами, а всі військові радники пакистанської місії в Індії були оголошені персонами нон грата.  

У відповідь Пакистан зупинив торгівлю з Індією, а також призупинив дію віз для громадян Індії та видворив індійських дипломатів.  

Фіцо пообіцяв відвідати парад у москві 9 травня, попри застереження ЄС15.04.25, 23:58 • 4471 перегляд

Євген Устименко

Євген Устименко

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