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Нарендра Моди не приедет в москву на парад 9 мая: Индию представят на "другом уровне"

Киев • УНН

 • 3476 просмотра

Нарендра Моди не будет присутствовать на праздновании 9 мая в москве. Песков заявил, что Индия будет представлена на другом уровне, а Си Цзиньпин приедет на парад.

Нарендра Моди не приедет в москву на парад 9 мая: Индию представят на "другом уровне"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в москву на празднование 80-летия победы во Второй мировой войне. Об этом сообщили российские Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Как отметил пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков, Индия все же будет представлена на данном мероприятии, но "на другом уровне". При этом он уточнил, что лидер Китая Си Цзиньпин будет в москве на параде 9 мая.

Других деталей пресс-секретарь пескова не привел, сообщают российские Telegram-каналы.

Напомним

На границе между Индией и Пакистаном растет напряжение, между двумя государствами уже произошли вооруженные столкновения.

Это произошло после того, как в регионе Кашмир боевики открыли огонь по группе туристов. По данным правоохранителей, погибло 26 человек, было ранено 17. В ответ Индия запретила гражданам Пакистана въезд по специальным визам, а все военные советники пакистанской миссии в Индии были объявлены персонами нон грата.

В ответ Пакистан остановил торговлю с Индией, а также приостановил действие виз для граждан Индии и выдворил индийских дипломатов.

Фицо пообещал посетить парад в москве 9 мая, несмотря на предостережения ЕС15.04.25, 23:58 • 4451 просмотр

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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