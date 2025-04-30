Нарендра Моди не приедет в москву на парад 9 мая: Индию представят на "другом уровне"
Киев • УНН
Нарендра Моди не будет присутствовать на праздновании 9 мая в москве. Песков заявил, что Индия будет представлена на другом уровне, а Си Цзиньпин приедет на парад.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в москву на празднование 80-летия победы во Второй мировой войне. Об этом сообщили российские Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
Как отметил пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков, Индия все же будет представлена на данном мероприятии, но "на другом уровне". При этом он уточнил, что лидер Китая Си Цзиньпин будет в москве на параде 9 мая.
Других деталей пресс-секретарь пескова не привел, сообщают российские Telegram-каналы.
Напомним
На границе между Индией и Пакистаном растет напряжение, между двумя государствами уже произошли вооруженные столкновения.
Это произошло после того, как в регионе Кашмир боевики открыли огонь по группе туристов. По данным правоохранителей, погибло 26 человек, было ранено 17. В ответ Индия запретила гражданам Пакистана въезд по специальным визам, а все военные советники пакистанской миссии в Индии были объявлены персонами нон грата.
В ответ Пакистан остановил торговлю с Индией, а также приостановил действие виз для граждан Индии и выдворил индийских дипломатов.
Фицо пообещал посетить парад в москве 9 мая, несмотря на предостережения ЕС15.04.25, 23:58 • 4451 просмотр