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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
3 мая, 09:33 • 32570 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

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Президент Кубы посетит парад 9 мая в москве

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес подтвердил свое участие в мероприятиях к 80-летию победы в москве. Кубинский лидер уже посещал парад 9 мая и встречался с путиным.

Президент Кубы посетит парад 9 мая в москве

Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес заявил, что примет участие в мероприятиях к 80-летию победы, которые пройдут в москве.

Об этом кубинский лидер написал в социальной сети Х, пишет УНН.

Детали

Куба будет присутствовать на Красной площади 9 мая. Это честь

- написал Мигель Диас-Канель.

Это не первый визит Бермудеса в москву на 9 мая. В 2024 году он участвовал в организованных российскими властями мероприятиях и лично встречался с российским диктатором владимиром путиным.

Дополнение

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в москву на празднование 80-летия победы во Второй мировой войне. Как отметил представитель владимира путина дмитрий песков, Индия все же будет представлена на данном мероприятии, но "на другом уровне".

 Лидеры европейских стран предупредили президента Сербии Александра Вучича о последствиях его вероятной поездки в москву 9 мая на военный парад, организованный российским диктатором владимиром путиным.  

Фицо пообещал посетить парад в москве 9 мая, несмотря на предостережения ЕС15.04.25, 23:58 • 4714 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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