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Президент Бразилії відвідає парад у москві 9 травня, щоб запропонувати "мирний план" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 6110 перегляди

Президент Бразилії планує зустрітися з путіним і відвідати парад у москві 9 травня. Мета візиту – посередництво у мирному врегулюванні та демонстрація незалежної політики.

Президент Бразилії відвідає парад у москві 9 травня, щоб запропонувати "мирний план" - ЗМІ

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва збирається відвідати москву для участі у військовому параді на червоній площі 9 травня. Його мета буде подвійною: крім нової спроби зробити Бразилію посередником у мирному врегулюванні війни росії проти України, він подасть сигнал про "незалежність бразильської зовнішньої політики". Про це повідомляє видання O Globo, посилаючись на джерела в уряді країни, пише УНН.

Деталі

Лула проведе двосторонню зустріч із російським диктатором володимиром путіним і відвідає парад у москві "разом із лівими диктаторами", такими як президент Венесуели Ніколас Мадуро і президент Куби Мігель Діас-Канель, пише газета.

"За словами співрозмовників із бразильського уряду, поїздка матиме подвійну мету: окрім спроби позиціонувати Бразилію як мирного посередника в конфлікті між рф і Україною, вона також подасть сигнал про незалежність бразильської зовнішньої політики щодо інших великих світових держав", – йдеться у статті.

"Можуть бути": Зеленський прокоментував можливі провокації з боку росії 9 травня у москві04.05.25, 19:05 • 6754 перегляди

Будучи головою БРІКС, Бразилія почала виступати за участь групи в будь-яких переговорах щодо мирної угоди. Урядовці Бразилії вважають, що москва нібито продемонструвала більшу готовність до діалогу. Вони також визнали, що зусилля президента США Дональда Трампа стали головним стимулом для початку мирного врегулювання.

Професор історії в Університеті Сан-Паулу і фахівець з росії Анджело Сегрілло заявив, що присутність президента Бразилії в Москві 9 травня сприймалася б як щось природне, якби не поточний контекст.

За його словами, Лула де Сілва не хоче приєднуватися "лише до одного табору" і не має бажання віддалятися від США та інших країн Заходу. При цьому він "не хоче пропустити те, що він вважає поїздом майбутнього, а саме, бік БРІКС із Китаєм і росією".

Доповнення

Президент Куби Мігель Маріо Діас-Канель Бермудес заявив, що візьме участь в зоходах до 80-річчя перемоги, які пройдуть у москві.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
БРІКС
Ніколас Мадуро
Куба
Венесуела
Бразилія
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