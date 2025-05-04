"Можуть бути": Зеленський прокоментував можливі провокації з боку росії 9 травня у москві
Київ • УНН
Володимир Зеленський попередив про ймовірні провокації в москві 9 травня та закликав не вірити росіянам. За його словами, росія готова на все заради політичних дивідендів.
Президент України Володимир Зеленський, що 9 травня росіяни можуть здійснити провокації у москві під час пораду. Він порадив тим, хто вірить росіянам "спробувати на собі". Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павлом, пише УНН.
Віри немає, провокації можуть бути, але це залежить від росіян. І якщо хтось їм ще вірить, нехай спробують на собі
Зеленський наголосив, що заради отримання дивідендів всередині свої держави, росія готова на все.
Ми розуміємо, хто вони, росія, і на що готові заради радикальних політичних дивідендів всередині своєї держави. Це не перший виклик
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський прибув до Праги для зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом. Це вже другий візит українського лідера до Чехії з початку повномасштабного вторгнення росії.