"Могут быть": Зеленский прокомментировал возможные провокации со стороны россии 9 мая в москве

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Лесные пожары в Харьковской области после ударов рф: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей
13:59 • 9618 просмотра

Лесные пожары в Харьковской области после ударов рф: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей

3 мая, 09:33 • 52975 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 118059 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 113560 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 79365 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 85866 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 86844 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 63798 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 76334 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 120027 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+21°
4м/с
56%
741 мм
Популярные новости

В Харьковской области в результате вражеских обстрелов повреждены жилые дома и учебное заведение – ГСЧС

4 мая, 07:25 • 6150 просмотра

Атака на Киев: 11 пострадавших, повреждены дома, ТЦ, авто - начато расследование

4 мая, 08:34 • 7994 просмотра

В Румынии проходит первый тур выборов президента: каковы прогнозы

4 мая, 09:42 • 9856 просмотра

Хуситам впервые удалось атаковать аэропорт Тель-Авива, есть раненые

11:27 • 20139 просмотра

Трамп в образе Папы Римского: католический мир реагирует на скандальную фотографию президента США

12:21 • 16188 просмотра
публикации

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 113560 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 58134 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 88785 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 96410 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 120027 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Петр Павел

Олег Синегубов

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Киев

Харьковская область

Соединенные Штаты

Израиль

Реклама
УНН Lite

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

16:24 • 822 просмотра

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

4 мая, 04:30 • 27128 просмотра

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

2 мая, 18:47 • 41375 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

2 мая, 17:00 • 86844 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 40003 просмотра
Актуальное

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Нью-Йорк Таймс

F-16 Fighting Falcon

M142 HIMARS

"Могут быть": Зеленский прокомментировал возможные провокации со стороны россии 9 мая в москве

Киев • УНН

 • 874 просмотра

Владимир Зеленский предупредил о вероятных провокациях в москве 9 мая и призвал не верить россиянам. По его словам, россия готова на все ради политических дивидендов.

"Могут быть": Зеленский прокомментировал возможные провокации со стороны россии 9 мая в москве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 мая россияне могут совершить провокации в москве во время парада. Он посоветовал тем, кто верит россиянам, "испытать на себе". Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом, пишет УНН.

Веры нет, провокации могут быть, но это зависит от россиян. И если кто-то им еще верит, пусть попробуют на себе 

- сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что ради получения дивидендов внутри своего государства, россия готова на все.

Мы понимаем, кто они, россия, и на что готовы ради радикальных политических дивидендов внутри своего государства. Это не первый вызов 

- отметил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Прагу для встречи с президентом Чехии Петром Павелом. Это уже второй визит украинского лидера в Чехию с начала полномасштабного вторжения россии.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Петр Павел
Прага
Чешская Республика
Владимир Зеленский
Brent
$61.56
Bitcoin
$95,477.50
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,830.74