"Могут быть": Зеленский прокомментировал возможные провокации со стороны россии 9 мая в москве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 мая россияне могут совершить провокации в москве во время парада. Он посоветовал тем, кто верит россиянам, "испытать на себе". Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом, пишет УНН.

Веры нет, провокации могут быть, но это зависит от россиян. И если кто-то им еще верит, пусть попробуют на себе - сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что ради получения дивидендов внутри своего государства, россия готова на все.

Мы понимаем, кто они, россия, и на что готовы ради радикальных политических дивидендов внутри своего государства. Это не первый вызов - отметил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Прагу для встречи с президентом Чехии Петром Павелом. Это уже второй визит украинского лидера в Чехию с начала полномасштабного вторжения россии.