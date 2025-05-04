"Могут быть": Зеленский прокомментировал возможные провокации со стороны россии 9 мая в москве
Киев • УНН
Владимир Зеленский предупредил о вероятных провокациях в москве 9 мая и призвал не верить россиянам. По его словам, россия готова на все ради политических дивидендов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 мая россияне могут совершить провокации в москве во время парада. Он посоветовал тем, кто верит россиянам, "испытать на себе". Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом, пишет УНН.
Веры нет, провокации могут быть, но это зависит от россиян. И если кто-то им еще верит, пусть попробуют на себе
Зеленский подчеркнул, что ради получения дивидендов внутри своего государства, россия готова на все.
Мы понимаем, кто они, россия, и на что готовы ради радикальных политических дивидендов внутри своего государства. Это не первый вызов
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Прагу для встречи с президентом Чехии Петром Павелом. Это уже второй визит украинского лидера в Чехию с начала полномасштабного вторжения россии.