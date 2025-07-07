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Трамп вводит 25% пошлины на товары из Японии и Южной Кореи

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на товары из Японии и Южной Кореи с 1 августа. Это касается стран, которые еще не заключили торговые соглашения с его администрацией, и является частью его политики пересмотра торговых отношений.

Трамп вводит 25% пошлины на товары из Японии и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на товары из Японии и Южной Кореи, начиная с 1 августа, поскольку он решил ввести односторонние тарифы для стран, которые еще не заключили торговые соглашения с его администрацией, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным СМИ, спешка Трампа по пересмотру торговой политики США стала постоянным источником неопределенности для рынков, руководителей центральных банков и руководителей, которые пытаются оценить влияние на производство, запасы, найм, инфляцию и потребительский спрос — рутинное планирование, которое является достаточно сложным без таких затрат, как пошлины, которые действуют один день, а отменяются на следующий.

В конце концов, ставки Японии и Южной Кореи, опубликованные на его платформе Truth Social, в значительной степени соответствуют тому, с чем, как он уже объявил, эти две страны, вероятно, столкнутся. После 90-дневной отсрочки от своих так называемых взаимных пошлин, которые изначально повлияли на Японию со ставкой 24%, а на Южную Корею — со ставкой 25%, Трамп снизил эти пошлины до 10%, чтобы дать время для переговоров.

В своих письмах Трамп предостерег страны от принятия ответных мер, заявив, что любые действия встретят ответ со стороны США.

"Если по какой-то причине вы решите повысить свои пошлины, то любая сумма, на которую вы их повысите, будет добавлена к 25%, которые мы взимаем", – сказал Трамп.

Трамп заявил, что подписал письма о пошлинах в 12 стран05.07.25, 18:26 • 2258 просмотров

Трамп также сказал, что 25% ставки не включают никаких отраслевых пошлин, которые администрация ввела или отдельно введет на товары, импортируемые в ключевые отрасли промышленности.

Представители Белого дома не сообщили, будут ли опубликованы дополнительные письма-требования в понедельник, или президент все еще планирует объявить о торговых соглашениях с другими странами. Министр финансов Скотт Бессент ранее заявил в интервью CNBC, что он ожидает "несколько объявлений в течение следующих 48 часов".

Добавим

Введенные Трампом сборы помогут наполнить казну Казначейства в то время, когда инвесторы обеспокоены растущим долгом страны, особенно после того, как Конгресс на прошлой неделе принял значительную часть экономического порядка дня президента в пакете налоговых сокращений и расходов на сумму 3,4 триллиона долларов. Хотя акции США достигли рекордных максимумов в пятницу, доллар упал, а долгосрочные расходы на займы остаются повышенными.

Япония и Корея были пятым и седьмым крупнейшими источниками импорта США из США в прошлом году — на них приходилось почти 9% от общего объема.

Трамп пригрозил дополнительными 10% пошлин странам за присоединение к "антиамериканской политике" БРИКС07.07.25, 13:40 • 873 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
Truth Social
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Южная Корея
Япония
Соединённые Штаты
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