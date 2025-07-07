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Трамп запроваджує 25% мита на товари з Японії та Південної Кореї

Київ • УНН

 • 211 перегляди

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мита на товари з Японії та Південної Кореї з 1 серпня. Це стосується країн, які ще не уклали торговельні угоди з його адміністрацією, і є частиною його політики перегляду торговельних відносин.

Трамп запроваджує 25% мита на товари з Японії та Південної Кореї

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 25% на товари з Японії та Південної Кореї, починаючи з 1 серпня, оскільки він вирішив запровадити односторонні тарифи для країн, які ще не уклали торговельні угоди з його адміністрацією, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

За даними ЗМІ, поспіх Трампа щодо перегляду торговельної політики США став постійним джерелом невизначеності для ринків, керівників центральних банків та керівників, які намагаються оцінити вплив на виробництво, запаси, найм, інфляцію та споживчий попит — рутинне планування, яке є досить складним без таких витрат, як мита, які діють один день, а скасовуються наступного.

Зрештою, ставки Японії та Південної Кореї, опубліковані на його платформі Truth Social, значною мірою відповідають тому, з чим, як він вже оголосив, ці дві країни, ймовірно, зіткнуться. Після 90-денної відстрочки від своїх так званих взаємних мит, які спочатку вплинули на Японію зі ставкою 24%, а на Південну Корею — зі ставкою 25%, Трамп знизив ці мита до 10%, щоб дати час для переговорів.

У своїх листах Трамп застеріг країни від ухвалення заходів у відповідь, заявивши, що будь-які дії зустрінуть відповідь з боку США.

"Якщо з якоїсь причини ви вирішите підвищити свої мита, то будь-яка сума, на яку ви їх підвищите, буде додана до 25%, які ми стягуємо", – сказав Трамп.

Трамп заявив, що підписав листи про мита до 12 країн05.07.25, 18:26 • 2258 переглядiв

Трамп також сказав, що 25% ставки не включають жодних галузевих мит, які адміністрація запровадила або окремо запровадить на товари, що імпортуються в ключові галузі промисловості.

Представники Білого дому не повідомили, чи будуть опубліковані додаткові листи-вимоги в понеділок, чи президент все ще планує оголосити про торговельні угоди з іншими країнами. Міністр фінансів Скотт Бессент раніше заявив в інтерв'ю CNBC, що він очікує "кілька оголошень протягом наступних 48 годин".

Додамо

Запроваджені Трампом збори допоможуть наповнити скарбницю Казначейства в той час, коли інвестори стурбовані зростаючим боргом країни, особливо після того, як Конгрес минулого тижня ухвалив значну частину економічного порядку денного президента у пакеті податкових скорочень та витрат на суму 3,4 трильйона доларів. Хоча акції США досягли рекордних максимумів у п'ятницю, долар впав, а довгострокові витрати на позики залишаються підвищеними.

Японія та Корея були п'ятим і сьомим найбільшими джерелами імпорту США з США минулого року — на них припадало майже 9% від загального обсягу.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Truth Social
Конгрес США
Білий дім
Bloomberg
Дональд Трамп
Південна Корея
Японія
Сполучені Штати Америки
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