Без американської зброї війна в Україні тривала б кілька днів - Трамп

$41.800.06
49.030.09
ukenru
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
17:10 • 4250 перегляди
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
Ексклюзив
16:34 • 15067 перегляди
70% справ НАБУ проти нардепів жодним чином не повʼязані з корупцією - нардеп та член ТСК Бужанський
Ексклюзив
15:56 • 39657 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
13:22 • 70144 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
12:25 • 49752 перегляди
Реєстрація домашніх тварин у столичних ЦНАПах: скільки заяв було подано зі старту послуги
Ексклюзив
8 липня, 11:24 • 49988 перегляди
Чотири місяці без маркетингу на фармринку: нардеп Дмитрієва пояснила, чому досі не узгоджені нові правила
8 липня, 10:13 • 55242 перегляди
Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити 10 ракет для Patriot - Axios
8 липня, 10:12 • 54902 перегляди
Зеленський повідомив послу України у США Маркаровій про її заміну – джерела
8 липня, 09:37 • 45103 перегляди
9 липня в Україні буде чи не найспекотніше у Європі - синоптик
Ексклюзив
8 липня, 09:02 • 42420 перегляди
У Сумах за пів року 2025 було пошкоджено у понад вісім разів більше будинків, ніж торік
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2.2м/с
58%
744мм
Популярнi новини
Негода зачепила вісім областей в Україні: що відбувається у постраждалих регіонах8 липня, 09:39 • 22609 перегляди
У рф затяжна посуха, врожайність та весь аграрний сезон провалено - СЗР8 липня, 09:41 • 50534 перегляди
Не вказав в декларації нерухомість в москві: НАБУ провело обшуки у нардепа Каптєлова8 липня, 11:00 • 28369 перегляди
Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком14:33 • 53843 перегляди
Тривають запеклі бої за Кам'янське - речник Сил оборони Півдня15:24 • 9671 перегляди
Публікації
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
15:56 • 39657 перегляди
Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком14:33 • 54531 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
13:22 • 70144 перегляди
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували7 липня, 14:21 • 197755 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку7 липня, 14:20 • 183460 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Італія
Китай
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 157618 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 344994 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 181246 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 295510 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 315454 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Starlink
MIM-104 Patriot
Дія (сервіс)
Facebook

Без американської зброї війна в Україні тривала б кілька днів - Трамп

Київ • УНН

 • 729 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Україна вистояла у війні завдяки американському озброєнню та хоробрості українців. Він також зазначив, що США вклали понад 300 мільйонів доларів, тоді як Європа – понад 100 мільйонів.

Без американської зброї війна в Україні тривала б кілька днів - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна змогла протриматися у війні завдяки американському озброєнню. Він також підкреслив хоробрість українців, які керували цим обладнанням, водночас заявивши, що США мали б вкладатися у цю війну "як Європа чи менше". Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів Сполучених Штатів передає УНН.

За його словами, саме технічна перевага, яку забезпечили США, дозволила Збройним силам України стримати агресію.

І я скажу, що українці були хоробрими, але ми дали їм найкраще обладнання, яке коли-небудь було створено. Ми дали їм протитанкові підсилювачі, які підбивали танки. Ми дали їм найновіші та найкращі ракети. Вони змогли збити багато чого. Знаєте, мабуть, це була б дуже швидка війна. Це була б війна, яка тривала б 3-4 дні, але вони мали перевагу в неймовірному обладнанні 

- сказав Трамп.

Водночас він підкреслив, що фінансове навантаження на США було, на його думку надмірним порівняно з європейськими союзниками.

І Європа дала. Але ми повинні були дати стільки ж, або мали б дати насправді менше, ніж Європа. Це впливає на Європу набагато більше, ніж на нас, але ми вкладаємо туди понад 300 мільйонів доларів. Європа вкладає туди понад 100 мільйонів доларів 

– озвучив Трамп свої підрахунки.

Трамп також знову звернув увагу на сміливість українських військових, які не лише отримали найсучасніше озброєння, а й зуміли ефективно його використати.

І я скажу ось що, українці...були дуже хоробрими, тому що хтось мав керувати цим обладнанням. І багато людей, яких я знаю, не керували б ним. У них не вистачило б сміливості це зробити 

– підкреслив Трамп.

Трамп: нові мита на торгівлю зі США почнуть діяти з 1 серпня "без відстрочок"08.07.25, 19:11 • 611 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Збройні сили України
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9