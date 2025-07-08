Без американської зброї війна в Україні тривала б кілька днів - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна змогла протриматися у війні завдяки американському озброєнню. Він також підкреслив хоробрість українців, які керували цим обладнанням, водночас заявивши, що США мали б вкладатися у цю війну "як Європа чи менше". Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів Сполучених Штатів передає УНН.

За його словами, саме технічна перевага, яку забезпечили США, дозволила Збройним силам України стримати агресію.

І я скажу, що українці були хоробрими, але ми дали їм найкраще обладнання, яке коли-небудь було створено. Ми дали їм протитанкові підсилювачі, які підбивали танки. Ми дали їм найновіші та найкращі ракети. Вони змогли збити багато чого. Знаєте, мабуть, це була б дуже швидка війна. Це була б війна, яка тривала б 3-4 дні, але вони мали перевагу в неймовірному обладнанні - сказав Трамп.

Водночас він підкреслив, що фінансове навантаження на США було, на його думку надмірним порівняно з європейськими союзниками.

І Європа дала. Але ми повинні були дати стільки ж, або мали б дати насправді менше, ніж Європа. Це впливає на Європу набагато більше, ніж на нас, але ми вкладаємо туди понад 300 мільйонів доларів. Європа вкладає туди понад 100 мільйонів доларів – озвучив Трамп свої підрахунки.

Трамп також знову звернув увагу на сміливість українських військових, які не лише отримали найсучасніше озброєння, а й зуміли ефективно його використати.

І я скажу ось що, українці...були дуже хоробрими, тому що хтось мав керувати цим обладнанням. І багато людей, яких я знаю, не керували б ним. У них не вистачило б сміливості це зробити – підкреслив Трамп.

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