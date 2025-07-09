Держдеп США запевнив у продовженні забезпечення допомоги для України

Речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс під час пресбрифінгу заявила, що США залишаються відданими підтримці України та продовжать постачати Києву зброю, незважаючи на нещодавню паузу, передає УНН.

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Під час брифінгу журналіст поцікавився, чи призведе остання оцінка путіна, яку озвучив президент Дональд Трамп, до змін у політиці США щодо України.

У відповідь Теммі Брюс підкреслила, що позиція Сполучених Штатів залишається незмінною. США і надалі підтримують Україну, а коротка пауза у постачанні зброї була лише частиною планового перегляду всіх програм військової допомоги, а не зміною курсу.

Ми були і залишаємося найбільшими прихильниками України. Ми дбаємо про цих людей, дбаємо про те, щоб вони мали все необхідне - сказала речниця зовнішньополітичного відомства США

Вона зауважила, що президент США Дональд Трамп "рішуче налаштований" забезпечити Україну всім необхідним для самозахисту, особливо з огляду на масові вбивства та необхідність домогтися припинення вогню.

"Президент чітко висловився з цього приводу. І якщо не вдаватися в деталі про те, що саме він відчуває, очевидно, він рішуче налаштований в плані здатності України захистити себе", - зазначила Брюс.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про намір відправити Україні більше оборонної зброї. Це рішення прийнято попри попереднє припинення постачання деяких видів зброї через низький рівень військових запасів США.

Пентагон підтвердив відправлення додаткової оборонної зброї Україні за вказівкою президента США Дональда Трампа. Це рішення прийнято для забезпечення можливості українцям захищати себе.

Дональд Трамп повідомив Володимиру Зеленському, що не припиняв постачання зброї Україні, а лише доручив перевірку запасів Пентагону. США готові надати Україні стільки військової допомоги, скільки зможуть виділити.

Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити 10 ракет для Patriot - Axios