Госдеп США заверил в продолжении оказания помощи Украине

Пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Тэмми Брюс во время пресс-брифинга заявила, что США остаются приверженными поддержке Украины и продолжат поставлять Киеву оружие, несмотря на недавнюю паузу, передает УНН.

Детали

Во время брифинга журналист поинтересовался, приведет ли последняя оценка Путина, озвученная президентом Дональдом Трампом, к изменениям в политике США в отношении Украины.

В ответ Тэмми Брюс подчеркнула, что позиция Соединенных Штатов остается неизменной. США и в дальнейшем поддерживают Украину, а короткая пауза в поставках оружия была лишь частью планового пересмотра всех программ военной помощи, а не изменением курса.

Мы были и остаемся крупнейшими сторонниками Украины. Мы заботимся об этих людях, заботимся о том, чтобы у них было все необходимое - сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США

Она отметила, что президент США Дональд Трамп "решительно настроен" обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты, особенно учитывая массовые убийства и необходимость добиться прекращения огня.

"Президент четко высказался по этому поводу. И если не вдаваться в детали о том, что именно он чувствует, очевидно, он решительно настроен в плане способности Украины защитить себя", - отметила Брюс.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отправить Украине больше оборонительного оружия. Это решение принято несмотря на предыдущее прекращение поставок некоторых видов оружия из-за низкого уровня военных запасов США.

Пентагон подтвердил отправку дополнительного оборонительного оружия Украине по указанию президента США Дональда Трампа. Это решение принято для обеспечения возможности украинцам защищать себя.

Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому, что не прекращал поставки оружия Украине, а лишь поручил проверку запасов Пентагона. США готовы предоставить Украине столько военной помощи, сколько смогут выделить.

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