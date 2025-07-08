Трамп сказав Зеленському, що не відповідальний за затримку поставок зброї - WSJ

Президент США Дональд Трамп сказав Президенту України Володимиру Зеленському, що він не несе відповідальності за припинення постачання зброї Україні, що продемонструвало відкритість США до продовження військової допомоги країні, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

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Трамп повідомив Зеленському у телефонній розмові у п'ятницю, що він "доручив провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону після того, як США завдали удару по ядерних об'єктах Ірану минулого місяця, але не наказав відомству заморозити постачання зброї", за словами людей, поінформованих про розмову.

Дзвінок пролунав невдовзі після того, як Трамп публічно визнав, що він "дуже розчарований" і "не досяг ніякого прогресу" у мирній угоді щодо війни рф проти України в окремій розмові в четвер з главою кремля володимиром путіним. Трамп закликав путіна припинити війну під час розмови, але путін відмовився, за словами кремля, пише видання.

Трамп запевнив Зеленського, що "США надішлють стільки військової допомоги, скільки зможуть виділити", повідомили люди.

Прессекретар Білого дому Каролін Лівітт заявила на брифінгу в понеділок, що саме міністр оборони США Піт Гегсет керував перевіркою, коли обійняв посаду, "щоб гарантувати, що все, що виходить за двері, відповідає інтересам Америки".

Голова Пентагону Гегсет односторонньо зупинив поставки військової допомоги Україні - NBC News

Зупинка постачання зброї в Україну, про яку повідомили минулого вівторка, здивувала інші частини уряду США, включаючи Державний департамент та членів Конгресу, а також Україну.

Зеленський натякнув після телефонної розмови з Трампом, що Україна може мати причини для оптимізму. "Це була, імовірно, найкраща розмова за весь цей час, вона була максимально продуктивною, - сказав Зеленський під час вечірнього виступу 5 липня. - Я вдячний за готовність допомогти".

США надали Україні військову допомогу на суму 66,9 млрд доларів з моменту вторгнення росії у 2022 році, згідно з інформаційним бюлетенем Держдепартаменту від березня 2025 року.

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