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Трамп сказал Зеленскому, что не ответственен за задержку поставок оружия - WSJ

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому, что не прекращал поставки оружия Украине, а лишь поручил проверку запасов Пентагону. США готовы предоставить Украине столько военной помощи, сколько смогут выделить.

Трамп сказал Зеленскому, что не ответственен за задержку поставок оружия - WSJ

Президент США Дональд Трамп заявил Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он не несет ответственности за прекращение поставок оружия Украине, что продемонстрировало открытость США к продолжению военной помощи стране, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Трамп сообщил Зеленскому в телефонном разговоре в пятницу, что он "поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в прошлом месяце, но не приказывал ведомству замораживать поставки оружия", по словам людей, информированных о разговоре.

Звонок прозвучал вскоре после того, как Трамп публично признал, что он "очень разочарован" и "не достиг никакого прогресса" в мирном соглашении по войне РФ против Украины в отдельном разговоре в четверг с главой Кремля Владимиром Путиным. Трамп призвал Путина прекратить войну во время разговора, но Путин отказался, по словам Кремля, пишет издание.

Трамп заверил Зеленского, что "США пришлют столько военной помощи, сколько смогут выделить", сообщили люди. 

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на брифинге в понедельник, что именно министр обороны США Пит Хэгсет руководил проверкой, когда занял должность, "чтобы гарантировать, что все, что выходит за двери, соответствует интересам Америки".

Глава Пентагона Хегсет односторонне остановил поставки военной помощи Украине - NBC News04.07.25, 17:06 • 2427 просмотров

Остановка поставок оружия в Украину, о которой сообщили в прошлый вторник, удивила другие части правительства США, включая Государственный департамент и членов Конгресса, а также Украину.

Зеленский намекнул после телефонного разговора с Трампом, что Украина может иметь причины для оптимизма. "Это был, вероятно, лучший разговор за все это время, он был максимально продуктивным, - сказал Зеленский во время вечернего выступления 5 июля. - Я благодарен за готовность помочь".

США предоставили Украине военную помощь на сумму 66,9 млрд долларов с момента вторжения России в 2022 году, согласно информационному бюллетеню Госдепартамента от марта 2025 года.

США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие по указанию Трампа08.07.25, 06:46 • 55602 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
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