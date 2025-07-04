Глава Пентагона Хегсет односторонне остановил поставки военной помощи Украине - NBC News

Приостановка поставок военной помощи Украине была односторонним шагом министра обороны США Пита Хегсета, со ссылкой на трех помощников Конгресса и бывшего чиновника США, знакомого с этим вопросом, сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

"Министерство обороны (США) на этой неделе задержало поставки американского оружия для Украины из-за, по словам чиновников, обеспокоенности по поводу ее низких запасов. Но анализ, проведенный высокопоставленными военными офицерами, показал, что пакет помощи не угрожает собственным поставкам боеприпасов американским военным, по словам трех американских чиновников", - говорится в публикации.

Шаг по остановке поставок оружия, как пишет издание, "удивил Государственный департамент, членов Конгресса, чиновников в Киеве и европейских союзников", о чем сообщают многочисленные источники, осведомленные с этим вопросом.

Среди критиков этого решения были республиканцы и демократы, которые поддерживают помощь Украине в борьбе против россии.

"Мы не находимся на какой-то более низкой точке, с точки зрения запасов, чем были за 3,5 года конфликта в Украине", – заявил NBC News демократ из Палаты представителей Адам Смит, высокопоставленный член комитета по вопросам вооруженных сил палаты.

Смит сказал, что его персонал "видел цифры" и, не вдаваясь в подробности, что нет никаких признаков дефицита, которые бы оправдывали приостановку помощи Украине.

Приостановка поставок военной помощи Украине была односторонним шагом министра обороны Пита Хегсета, по словам трех помощников Конгресса и бывшего чиновника США, знакомого с этим вопросом. Это был третий раз, когда Хегсет самостоятельно приостанавливал поставки помощи Украине, сообщили источники. В двух предыдущих случаях, в феврале и мае, его действия были отменены через несколько дней - сказано в публикации.

"Высокопоставленный чиновник Пентагона, Элбридж Колби, заместитель министра обороны (США) по вопросам политики, поддержал эти шаги", сообщили источники. Колби давно выступает за сокращение участия США в Украине и перемещение оружия и ресурсов в Тихоокеанский регион для противодействия Китаю, отмечает издание.

По словам помощников Конгресса, законодатели от обеих партий были разочарованы тем, что их не уведомили заранее, и проверяли, нарушает ли задержанная поставка законодательство, обязывающее оказывать помощь Украине в сфере безопасности. Эти законодатели и некоторые европейские союзники пытались определить, почему Пентагон приказал о приостановке, и настойчиво пытались отменить ее.

Белый дом защитил это решение, заявив, что оно произошло после текущего пересмотра Министерством обороны помощи США союзникам и партнерам за рубежом, который начался в прошлом месяце.

Пересмотр начался после того, как Хегсет опубликовал меморандум, который приказывал Объединенному штабу Пентагона пересмотреть запасы всех боеприпасов. По словам трех чиновников, знакомых с этим вопросом, оценка выявила, что некоторые запасы высокоточных боеприпасов находились на более низких уровнях, но еще не превышали критических минимумов.

"Объединенный штаб пришел к выводу, что предоставление дальнейшей помощи Украине не снизит запасы США ниже необходимого порога, необходимого для обеспечения военной готовности", сообщили чиновники.

Пентагон не ответил на запрос о комментарии в четверг. Представитель Пентагона Шон Парнелл назвал оценку "пересмотром возможностей" на брифинге в среду.

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"Мы не можем дать оружие всем по всему миру, - сказал Парнелл. - Часть нашей задачи состоит в том, чтобы предоставить президенту систему, которую он может использовать для оценки количества боеприпасов, которые мы имеем там, куда мы их отправляем. И этот процесс пересмотра происходит прямо сейчас и продолжается".

"В Польше и других европейских странах часть американского оружия уже была загружена на грузовики, готова к доставке Киеву. (...) Затем военные офицеры и должностные лица, которые руководили грузом, получили сообщение о том, что поставка отменена", сообщили два источника, осведомленные с этим вопросом.

Поставки оружия были одобрены во времена администрации Байдена, сообщили трое американских чиновников. Часть оружия была изъята из американских запасов, а Пентагон получил средства на их пополнение. Другие боеприпасы подпадают под программу, которая предоставляет средства на покупку нового оружия для Украины у американских оборонных компаний, сообщили чиновники. Это оружие не взято из американских поставок, пишет издание.

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