Глава Пентагона Хегсет односторонне остановил поставки военной помощи Украине - NBC News
Киев • УНН
Министр обороны США Пит Хегсет в третий раз в одностороннем порядке приостановил поставки военной помощи Украине, несмотря на выводы военных об отсутствии угрозы запасам США. Это решение удивило Госдепартамент, Конгресс и европейских союзников, вызвав критику со стороны обеих партий.
Приостановка поставок военной помощи Украине была односторонним шагом министра обороны США Пита Хегсета, со ссылкой на трех помощников Конгресса и бывшего чиновника США, знакомого с этим вопросом, сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
"Министерство обороны (США) на этой неделе задержало поставки американского оружия для Украины из-за, по словам чиновников, обеспокоенности по поводу ее низких запасов. Но анализ, проведенный высокопоставленными военными офицерами, показал, что пакет помощи не угрожает собственным поставкам боеприпасов американским военным, по словам трех американских чиновников", - говорится в публикации.
Шаг по остановке поставок оружия, как пишет издание, "удивил Государственный департамент, членов Конгресса, чиновников в Киеве и европейских союзников", о чем сообщают многочисленные источники, осведомленные с этим вопросом.
Среди критиков этого решения были республиканцы и демократы, которые поддерживают помощь Украине в борьбе против россии.
"Мы не находимся на какой-то более низкой точке, с точки зрения запасов, чем были за 3,5 года конфликта в Украине", – заявил NBC News демократ из Палаты представителей Адам Смит, высокопоставленный член комитета по вопросам вооруженных сил палаты.
Смит сказал, что его персонал "видел цифры" и, не вдаваясь в подробности, что нет никаких признаков дефицита, которые бы оправдывали приостановку помощи Украине.
Приостановка поставок военной помощи Украине была односторонним шагом министра обороны Пита Хегсета, по словам трех помощников Конгресса и бывшего чиновника США, знакомого с этим вопросом. Это был третий раз, когда Хегсет самостоятельно приостанавливал поставки помощи Украине, сообщили источники. В двух предыдущих случаях, в феврале и мае, его действия были отменены через несколько дней
"Высокопоставленный чиновник Пентагона, Элбридж Колби, заместитель министра обороны (США) по вопросам политики, поддержал эти шаги", сообщили источники. Колби давно выступает за сокращение участия США в Украине и перемещение оружия и ресурсов в Тихоокеанский регион для противодействия Китаю, отмечает издание.
По словам помощников Конгресса, законодатели от обеих партий были разочарованы тем, что их не уведомили заранее, и проверяли, нарушает ли задержанная поставка законодательство, обязывающее оказывать помощь Украине в сфере безопасности. Эти законодатели и некоторые европейские союзники пытались определить, почему Пентагон приказал о приостановке, и настойчиво пытались отменить ее.
Белый дом защитил это решение, заявив, что оно произошло после текущего пересмотра Министерством обороны помощи США союзникам и партнерам за рубежом, который начался в прошлом месяце.
Пересмотр начался после того, как Хегсет опубликовал меморандум, который приказывал Объединенному штабу Пентагона пересмотреть запасы всех боеприпасов. По словам трех чиновников, знакомых с этим вопросом, оценка выявила, что некоторые запасы высокоточных боеприпасов находились на более низких уровнях, но еще не превышали критических минимумов.
"Объединенный штаб пришел к выводу, что предоставление дальнейшей помощи Украине не снизит запасы США ниже необходимого порога, необходимого для обеспечения военной готовности", сообщили чиновники.
Пентагон не ответил на запрос о комментарии в четверг. Представитель Пентагона Шон Парнелл назвал оценку "пересмотром возможностей" на брифинге в среду.
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"Мы не можем дать оружие всем по всему миру, - сказал Парнелл. - Часть нашей задачи состоит в том, чтобы предоставить президенту систему, которую он может использовать для оценки количества боеприпасов, которые мы имеем там, куда мы их отправляем. И этот процесс пересмотра происходит прямо сейчас и продолжается".
"В Польше и других европейских странах часть американского оружия уже была загружена на грузовики, готова к доставке Киеву. (...) Затем военные офицеры и должностные лица, которые руководили грузом, получили сообщение о том, что поставка отменена", сообщили два источника, осведомленные с этим вопросом.
Поставки оружия были одобрены во времена администрации Байдена, сообщили трое американских чиновников. Часть оружия была изъята из американских запасов, а Пентагон получил средства на их пополнение. Другие боеприпасы подпадают под программу, которая предоставляет средства на покупку нового оружия для Украины у американских оборонных компаний, сообщили чиновники. Это оружие не взято из американских поставок, пишет издание.
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