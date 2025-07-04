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Голова Пентагону Гегсет односторонньо зупинив поставки військової допомоги Україні - NBC News

Київ • УНН

 • 844 перегляди

Міністр оборони США Піт Гегсет втретє односторонньо призупинив постачання військової допомоги Україні, попри висновки військових про відсутність загрози запасам США. Це рішення здивувало Держдепартамент, Конгрес та європейських союзників, викликавши критику з боку обох партій.

Голова Пентагону Гегсет односторонньо зупинив поставки військової допомоги Україні - NBC News

Призупинення постачання військової допомоги Україні було одностороннім кроком міністра оборони США Піта Гегсета, з посиланням на трьох помічників Конгресу та колишнього чиновника США, знайомого з цим питанням, повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

"Міністерство оборони (США) цього тижня затримало постачання американської зброї для України через, за ​​словами чиновників, занепокоєння щодо її низьких запасів. Але аналіз, проведений високопоставленими військовими офіцерами, показав, що пакет допомоги не загрожує власним поставкам боєприпасів американським військовим, за словами трьох американських чиновників", - ідеться у публікації.

Крок щодо зупинення постачання зброї, як пише видання, "здивував Державний департамент, членів Конгресу, чиновників у Києві та європейських союзників", про що повідомляють численні джерела, обізнані з цим питанням.

Серед критиків цього рішення були республіканці та демократи, які підтримують допомогу Україні в боротьбі проти росії. 

"Ми не перебуваємо на якійсь нижчій точці, з погляду запасів, ніж були за 3,5 роки конфлікту в Україні", – заявив NBC News демократ з Палати представників Адам Сміт, високопоставлений член комітету з питань збройних сил палати.

Сміт сказав, що його персонал "бачив цифри" і, не вдаючись у подробиці, що немає жодних ознак дефіциту, які б виправдовували призупинення допомоги Україні.

Призупинення постачання військової допомоги Україні було одностороннім кроком міністра оборони Піта Гегсета, за словами трьох помічників Конгресу та колишнього чиновника США, знайомого з цим питанням. Це був третій раз, коли Гегсет самостійно призупиняв постачання допомоги Україні, повідомили джерела. У двох попередніх випадках, у лютому та травні, його дії були скасовані через кілька днів

- сказано у публікації.

"Високопоставлений чиновник Пентагону, Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони (США) з питань політики, підтримав ці кроки", повідомили джерела. Колбі давно виступає за скорочення участі США в Україні та переміщення зброї та ресурсів до Тихоокеанського регіону для протидії Китаю, зауважує видання.

За словами помічників Конгресу, законодавці від обох партій були розчаровані тим, що їх не повідомили заздалегідь, і перевіряли, чи порушує затримана поставка законодавство, яке зобов'язує надавати допомогу Україні у сфері безпеки. Ці законодавці та деякі європейські союзники намагалися визначити, чому Пентагон наказав про призупинення, і наполегливо намагалися скасувати його.

Білий дім захистив це рішення, заявивши, що воно відбулося після поточного перегляду Міністерством оборони допомоги США союзникам і партнерам за кордоном, який розпочався минулого місяця.

Перегляд розпочався після того, як Гегсет опублікував меморандум, який наказував Об'єднаному штабу Пентагону переглянути запаси всіх боєприпасів. За словами трьох чиновників, знайомих з цим питанням, оцінка виявила, що деякі запаси високоточних боєприпасів перебували на нижчих рівнях, але ще не перевищували критичних мінімумів.

"Об'єднаний штаб дійшов висновку, що надання подальшої допомоги Україні не знизить запаси США нижче необхідного порогу, необхідного для забезпечення військової готовності", повідомили чиновники.

Пентагон не відповів на запит про коментар у четвер. Речник Пентагону Шон Парнелл назвав оцінку "переглядом спроможностей" на брифінгу в середу.

Рішення Пентагону призупинити постачання зброї Україні, здивувало навіть союзників Трампа - Politico03.07.25, 09:29 • 1362 перегляди

"Ми не можемо дати зброю всім по всьому світу, - сказав Парнелл. - Частина нашого завдання полягає в тому, щоб надати президенту систему, яку він може використовувати для оцінки кількості боєприпасів, які ми маємо там, куди ми їх відправляємо. І цей процес перегляду відбувається прямо зараз і триває".

"У Польщі та інших європейських країнах частина американської зброї вже була завантажена на вантажівки, готова до доставки Києву. (...) Потім військові офіцери та посадовці, які керували вантажем, отримали повідомлення про те, що поставку скасовано", повідомили два джерела, обізнані з цим питанням.

Постачання зброї було схвалено за часів адміністрації Байдена, повідомили троє американських чиновників. Частину зброї було вилучено з американських запасів, а Пентагон отримав кошти на їх поповнення. Інші боєприпаси підпадають під програму, яка надає кошти на купівлю нової зброї для України в американських оборонних компаній, повідомили чиновники. Ця зброя не взята з американських поставок, пише видання.

США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп04.07.25, 02:41 • 135103 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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