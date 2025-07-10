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Премьер Латвии заявила, что Украина получит новые Patriot - Bloomberg

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Украина получит американские системы ПВО Patriot. Это происходит на фоне усиления российских ударов по украинским территориям беспилотниками и баллистическими ракетами.

Премьер Латвии заявила, что Украина получит новые Patriot - Bloomberg

Премьер-министр Латвии Эвика Силина заявила, что Украина получит американские системы ПВО Patriot, поскольку страна подвергается все большим ударам российских беспилотников и баллистических ракет. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Есть обязательства помочь Украине с новыми системами Patriot. Как это произойдет и когда это произойдет, я думаю, что это ограниченная информация. Но есть и хорошие новости, да - системы Patriot будут

– сказала премьер журналистам в Риге после телефонного разговора с украинскими союзниками.

Подробности

Она добавила, что правительства, контролирующие поставки, будут сами объявлять о них.

Украина призвала администрацию президента США Дональда Трампа и своих европейских союзников обеспечить усиленное воздушное прикрытие перед лицом российского воздушного нападения.

Зеленский: Украина договорилась с партнерами о возможности закупить пакеты оружия, включая Patriot10.07.25, 20:11 • 1320 просмотров

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил журналистам в четверг, что любые поставки ракет Patriot из США в Украину остаются открытыми через неделю после того, как он призвал президента США Дональда Трампа отправить Украине эту технику.

Это очень дорого: Трамп рассмотрит передачу Украине системы Patriot09.07.25, 21:06 • 2122 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаполитикаНовости Мира
Рига
Bloomberg L.P.
Латвия
MIM-104 Patriot
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Германия
Соединённые Штаты
Украина
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