Премьер Латвии заявила, что Украина получит новые Patriot - Bloomberg

Премьер-министр Латвии Эвика Силина заявила, что Украина получит американские системы ПВО Patriot, поскольку страна подвергается все большим ударам российских беспилотников и баллистических ракет. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Есть обязательства помочь Украине с новыми системами Patriot. Как это произойдет и когда это произойдет, я думаю, что это ограниченная информация. Но есть и хорошие новости, да - системы Patriot будут – сказала премьер журналистам в Риге после телефонного разговора с украинскими союзниками.

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Она добавила, что правительства, контролирующие поставки, будут сами объявлять о них.

Украина призвала администрацию президента США Дональда Трампа и своих европейских союзников обеспечить усиленное воздушное прикрытие перед лицом российского воздушного нападения.

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Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил журналистам в четверг, что любые поставки ракет Patriot из США в Украину остаются открытыми через неделю после того, как он призвал президента США Дональда Трампа отправить Украине эту технику.

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