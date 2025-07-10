Премьер Латвии заявила, что Украина получит новые Patriot - Bloomberg
Киев • УНН
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Украина получит американские системы ПВО Patriot. Это происходит на фоне усиления российских ударов по украинским территориям беспилотниками и баллистическими ракетами.
Премьер-министр Латвии Эвика Силина заявила, что Украина получит американские системы ПВО Patriot, поскольку страна подвергается все большим ударам российских беспилотников и баллистических ракет. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Есть обязательства помочь Украине с новыми системами Patriot. Как это произойдет и когда это произойдет, я думаю, что это ограниченная информация. Но есть и хорошие новости, да - системы Patriot будут
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Она добавила, что правительства, контролирующие поставки, будут сами объявлять о них.
Украина призвала администрацию президента США Дональда Трампа и своих европейских союзников обеспечить усиленное воздушное прикрытие перед лицом российского воздушного нападения.
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Напомним
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил журналистам в четверг, что любые поставки ракет Patriot из США в Украину остаются открытыми через неделю после того, как он призвал президента США Дональда Трампа отправить Украине эту технику.
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