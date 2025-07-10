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Зеленский: Украина договорилась с партнерами о возможности закупить пакеты оружия, включая Patriot

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Президент Зеленский сообщил о договоренностях с партнерами о приобретении нового вооружения в Европе и США. В пакет входят системы ПВО, ракеты для Patriot, артиллерия и другие виды вооружения.

Зеленский: Украина договорилась с партнерами о возможности закупить пакеты оружия, включая Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла договоренностей с партнерами о возможности приобретения нового пакета вооружения в Европе и США. Речь идет, в частности, о системах ПВО, ракетах для Patriot, артиллерии и других видах вооружения, которые усилят украинскую армию.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Мы договорились с партнерами о возможности купить в Европе и в США еще необходимые пакеты необходимого оружия. Мы дали детали по этому пакету нашим друзьям, надеемся на поддержку. В частности, это системы ПВО и ракеты для Patriot. Системы Patriot и другие системы, также артиллерия и другие виды, которые укрепляют украинскую армию

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после очень позитивных и конструктивных разговоров с президентом США Дональдом Трампом есть все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи Украине. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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Европа
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