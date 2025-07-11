Украина ведет переговоры о поставках систем SAMP/T, способных сбивать баллистические ракеты - Тихий

Помимо Patriot, существует еще одна система, способная сбивать баллистические ракеты, — SAMP/T итальяно-французского производства. Украина ведет переговоры о поставках этих систем, сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, пишет УНН.

Мы ведем разговор о закупке ряда систем. И, кстати, в Европе есть еще одна система, которая по техническим характеристикам способна сбивать баллистические ракеты — это SAMP/T итальяно-французская. Их не так много, как Patriot в мире, но они есть