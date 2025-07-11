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Украина ведет переговоры о поставках систем SAMP/T, способных сбивать баллистические ракеты - Тихий

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Украина ведет переговоры о поставках итало-французских систем SAMP/T, способных сбивать баллистические ракеты. Представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что Украина активно работает с партнерами для получения этих систем ПВО.

Украина ведет переговоры о поставках систем SAMP/T, способных сбивать баллистические ракеты - Тихий

Помимо Patriot, существует еще одна система, способная сбивать баллистические ракеты, — SAMP/T итальяно-французского производства. Украина ведет переговоры о поставках этих систем, сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, пишет УНН.

Подробности

Мы ведем разговор о закупке ряда систем. И, кстати, в Европе есть еще одна система, которая по техническим характеристикам способна сбивать баллистические ракеты — это SAMP/T итальяно-французская. Их не так много, как Patriot в мире, но они есть

- подчеркнул Тихий.

По словам Тихого, Украина активно работает с итальянскими и французскими партнерами, чтобы получить и эти системы ПВО.

И мы активно работаем с итальянской и французской сторонами для того, чтобы тоже сделать возможным поставки дополнительно и этих систем в Украину

- сообщил спикер МИД. 

Дополнение

Премьер-министр Латвии Эвика Силина заявила, что Украина получит американские системы ПВО Patriot. Это происходит на фоне усиления российских ударов по украинским территориям беспилотниками и баллистическими ракетами.

Президент Зеленский сообщил о позитивном диалоге с Трампом относительно систем Patriot. Германия и Норвегия готовы оплатить три системы Patriot для Украины. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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